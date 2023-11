PATTAYA: Am Sonntag (19. November 2023) kam es in einer A-Go-Go-Bar in der Soi LK Metro in Pattaya zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein britischer Besucher und seine thailändische Freundin leicht verletzt wurden.

Die Polizei wurde gegen 03.00 Uhr morgens über die Schlägerei unformiert und rückte umgehend zum Tatort aus, wo die Beamten das verletzte Paar vorfanden. Der 28-jährige Brite wies eine Platzwunde am Mund, eine blutende Nase und Schürfwunden am Körper auf, sein Hemd war mit Blut besudelt. Die 35 Jahre alte Thailänderin erlitt Schwellungen im Gesicht und eine aufgeschnittene Lippe.

Zunächst zögerten die Opfer, auf der Polizeistation auszusagen, aus Furcht vor möglichen Konsequenzen. Nach Überredung seitens der Polizei entschlossen sie sich schließlich zur Aussage.

Laut der Thailänderin begann der Vorfall mit einer verbalen Auseinandersetzung in einer namentlich nicht genannten A-Go-Go-Bar, die dann eskalierte und in eine physische Konfrontation überging. Die Situation verschärfte sich weiter, als sich eine Gruppe von mehr als zehn Personen aus der Bar einmischte und sowohl die Thai als auch den Briten angriff. Obwohl das Paar unterlegen war, zögerte die Thai, weitere Einzelheiten preiszugeben, um keine weiteren Probleme mit der Gruppe zu provozieren. Die genauen Gründe für den Streit in der Bar wurden ebenfalls nicht erläutert.

Augenzeugen berichteten, dass der Streit zwischen der Thai und den Frauen, vermutlich Mitarbeiterinnen der Bar, begonnen habe. Die Zeugen behaupteten, dass die Geschädigte ihren ausländischen Freund zur Hilfe gerufen habe. Andere Barmitarbeiter mischten sich ein und verfolgten die beiden Opfer, die zu fliehen versuchten. Laut Zeugenaussagen ignorierten die Barmitarbeiter die Anwesenheit anderer Personen und missachteten lokale Gesetze. Pol. Capt. Natchaphon Saengsi, stellvertretender Ermittler der Polizeistation Pattaya, erklärte gegenüber der Presse, dass eine gründliche Untersuchung eingeleitet werde. Dies beinhalte die Befragung von Zeugen und die Auswertung von CCTV-Aufnahmen. Der Name der betroffenen Go-Go-Bar wurde vorläufig zurückgehalten.

Das Ziel der Ermittlungen sei es, die Verantwortlichen des Vorfalls zu identifizieren. Beide Parteien sollen fair befragt werden, bevor ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Pol. Capt. Natchaphon betonte, dass der Vorfall das touristische Image von Pattaya beeinträchtigt habe, besonders vor dem Hintergrund der geplanten Verlängerung der Öffnungszeiten von Bars bis um 04.00 Uhr morgens durch die Regierung. Er appellierte an Barbesitzer, den Ruf der Stadt zu wahren und derartige Vorfälle zu vermeiden.