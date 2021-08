Foto: The Nation

PHUKET: Sandbox-Touristen, die auf der Ferieninsel gestrandet sind, weil alle Inlandsflüge aufgrund des schweren Covid-19-Ausbruchs ausgesetzt wurden, wird ein spezieller Bustransfer zum Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi angeboten.

Der Service ist nur für diejenigen gedacht, die einen Flug von Suvarnabhumi zu ihren anderen Reisezielen nehmen wollen. Für alle, die von Phuket aus direkt in ihr Heimatland fliegen wollen, sind Rückflüge verfügbar. Bis zum 16. August wird der Bustransfer für 1.500 Baht pro Person montags, donnerstags und samstags angeboten.

Der Bus verlässt das Central Phuket Festival um 5 Uhr morgens und hält um 5.30 Uhr an der PTT-Tankstelle im Bezirk Thalang. Ankunft auf Suvarnabhumi ist gegen 21 Uhr. Der Sandbox Express Bus Service kann nur von Hotels gebucht werden, die von der Safety and Health Administration (SHA) Plus zertifiziert sind.

Viele der Phuket-Sandbox-Touristen hatten eine Weiterreise zu anderen Orten in Thailand geplant. Darunter sind auch Thais, die Phuket nach der vorgeschriebenen 14-tägigen Aufenthaltsdauer verlassen wollen und jetzt Schwierigkeiten haben, ihre Ziele zu erreichen. Die Provinzverwaltung und das staatliche the Centre for Covid-19 Situation Administration suchen nach Lösungen, wie diese Touristen die abgeschottete Insel verlassen können.