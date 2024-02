Riesiger Felsbrocken kracht von Berg neben Schweizer Autobahn

Von: Redaktion (dpa) | 03.02.24

LA VEYRE: Ein Riesenfelsbrocken ist in der Schweiz von einem Berg gestürzt und nahe einer Autobahn zum Liegen gekommen.

Verletzt wurde niemand, aber eine Straße und ein Weg wurden blockiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt seien rund 100 Kubikmeter Geröll und Gestein in die Tiefe gestürzt. Zwei Häuser waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst nicht mehr zu erreichen. Der Felsbrocken kam bei La Veyre oberhalb des Genfersees direkt an einer Brücke zum Liegen, über die die Autobahn A9 führt.