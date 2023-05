PATTAYA: Am Donnerstag (25. Mai 2023) kam es in den frühen Morgenstunden auf der Pattaya Beach Road, Höhe Soi 6, zu einer Konfrontation zwischen Bolt-Fahrern und regulären Motorradtaxifahrern aus Pattaya. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, „ihre“ Fahrgäste zu stehlen.

Die Polizei eilte gegen 00.30 Uhr zum Ort des Geschehens um die Ride-Hailing-App-Fahrer (Bolt) und die Motorradtaxifahrer (Win) von jeglicher Gewaltanwendung abzuhalten, nachdem sich die beiden Seiten am Strand von Pattaya vor der Soi 6 eine heftige Auseinandersetzung geliefert hatten.

Glücklicherweise erreichten die Ordnungskräfte den Ort rechtzeitig und konnten beide Seiten stoppen, bevor es zu einem Zwischenfall kam. Die beiden Gruppen von etwa 70 Fahrern einigten sich darauf, den Streit zumindest in diesem Moment beizulegen, und gingen getrennte Wege. Die Streitigkeiten zwischen ihnen blieben jedoch nach Angaben der Polizei ungelöst.

Nach Aussage von Pol. Oberstleutnant Surachet Aneksri, stellvertretender Leiter der Polizeistation von Pattaya, hätten die beiden Gruppen bereits in der jüngsten Vergangenheit oft darüber gestritten, dass sie sich gegenseitig die Fahrgäste und das so genannte Territorium stahlen.

Er führte fort, dass die „Win“-Fahrer die Bolt-Fahrer beschuldigten, ohne öffentliche Transportlizenzen, Versicherung, Registrierung und Nummernschilder zu fahren, die nach thailändischem Recht erforderlich sind, um als öffentliche Transportdienstleister zu arbeiten. Die Bolt-Fahrer hingegen argumentierten, dass dies die einzige Möglichkeit sei, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Dennoch schlug Oberstleutnant Surachet vor, dass die beiden Gruppen vorerst friedlich koexistieren sollten, da dies negative Auswirkungen auf die Tourismusindustrie der Stadt haben könnte.

Allerdings räumte er ein, dass die regulären Motorradtaxifahrer, die mit städtischer Genehmigung und Lizenz arbeiten, rechtlich gesehen auf der richtigen Seite des Gesetzes stehen.

Was die Motorradtaxifahrer betrifft, so können sie ihren normalen Betrieb fortsetzen, da sie über alle erforderlichen Transportdokumente verfügen. Die Bolt-Fahrer jedoch, die derzeit ohne spezifische Vorschriften und Dokumente arbeiten, verstoßen gegen das Gesetz, und wenn sie erwischt werden, sollten dementsprechend rechtliche Schritte eingeleitet werden, warnte Oberstleutnant Surachet.

Die Polizei geht seit einiger Zeit regelmäßig gegen Bolt- und Grab-Fahrer in Pattaya vor. Der Anbieter Grab hat in letzter Zeit Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass seine Fahrer über ordnungsgemäße Papiere verfügen, was sich jedoch auch auf die Zahl der verfügbaren Fahrer ausgewirkt und zu Beschwerden von Kunden geführt hat.

Der Betreiber Bolt hingegen, der nicht in Thailand ansässig ist, hat nach Angaben der thailändischen Polizei verschiedene thailändische Transportvorschriften und -regeln nicht eingehalten. Da die Büros und das Management des Unternehmens jedoch nicht in Thailand strukturiert oder physisch anwesend sind, ist es schwierig, die Vorschriften durchzusetzen.