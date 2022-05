Rettung in letzter Sekunde - Skifahrer aus Gletscherbach geborgen

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.22

ZERMATT: In der Schweiz ist ein Skifahrer in letzter Sekunde aus einem Gletscherbach geborgen worden.

Wie die Air Zermatt am Mittwoch berichtete, war der Italiener abseits der Piste auf dem Furggletscher durch die Schneedecke gebrochen. Er wurde mehrere Meter von dem darunter liegenden Gletscherbach mitgerissen. Nach dem Eintreffen des Helikopters sei ein Rettungsspezialist abgeseilt worden, dem es in der Dunkelheit des Bachbetts gelang, den Mann zu sichern. Der Skifahrer sei nach zwei Stunden im Wasser bereits nicht mehr ansprechbar gewesen. Er wurde laut Mitteilung mit einer Körperkerntemperatur von 26 Grad ins Krankenhaus geflogen. Nach dem Vorfall am Sonntag sei er inzwischen wieder wohlauf, hieß es.