18 Kinder und der Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: The Nation

LAMPANG: Bei einem Schulbusunfall wurden am Dienstagmorgen 18 Mädchen und Jungen sowie der Fahrer teils schwer verletzt.

Weil bei dem Van ein Vorderreifen platzte, verlor der Fahrer gegen 6.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Der Minibus kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Die meisten Schüler erlitten leichte Verletzungen wie Quetschungen und Schmerzen in der Brust. Sie wurden in das Krankenhaus Lampang eingeliefert. Der Minibus transportierte die Kinder vom Bezirk Hang Chat zu ihrer Schule in Lampang.