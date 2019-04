Aus der Vogelperspektive betrachtet sind die Schäden nach dem Starkregen am Dienstag unübersehbar. Fotos: Privat

Urlauber staunten am Dienstag nicht schlecht über die breiten Furchen, die in regelmäßigen Abständen von mehreren 100 Metern durch die Wassermassen entstanden, die mit der neuen Entwässerung der Beach Road ins Meer geleitet wurden.

PATTAYA: Der knapp zweistündige Starkregen in den Vormittagsstunden am Dienstag hat nicht nur für ein Chaos auf den völlig überschwemmten Straßen der Touristenmetropole gesorgt, sondern auch große Teile des frisch renovierten Sandstrandes zerstört.

Kraterlandschaften durch neue Entwässerung

Das Ausmaß der Schäden war am Nachmittag unübersehbar und sorgte auf sozialen Netzwerken wie Facebook für hitzige Diskussionen unter Netizen. Ebenso offensichtlich war die Tatsache, dass die neue Entwässerung der Beach Road, für die Teilstücke der Strandpromenade erst vor wenigen Monaten abgesenkt wurden, um kanalähnliche Abflüsse für die Ableitung der Hochwassermassen ins Meer zu schaffen, nicht den erhofften Erfolg erbracht hat.

Auch an Land beziehungsweise auf der Strandpromenade hinterließ der zweistündige Starkregen seine Spuren.

Schäden gehen in die Millionenhöhe

Übrig blieben Kraterlandschaften, die zwar einen guten Abenteuerspielplatz abgeben würden, jedoch offenlegen, dass bei nur einem einzigen Regenschauer mehrere Millionen Baht ins Meer gespült wurden. Und das nicht zum ersten Mal.

Sandaufschüttung als unendliche Geschichte

Mehr als 500 Millionen Baht ließ es sich die Stadt Pattaya kosten, den Stadtstrand an der Beach Road mit Sand aufzuschütten. Der Spatenstich erfolgte bereits im Jahr 2011, mehrfache Fehltritte, sowohl durch die Stadtverwaltung als auch kostspieligen Beratern, brachten das Projekt jedoch immer wieder in Verzug, so dass es erst im Februar dieses Jahres abgeschlossen werden konnte.