PATTAYA: Die Polizei setzt ihre Razzien in den Nachtclubs der Touristenmetropole fort. Der letzte Einsatz erfolgte am Sonntag (23. April 2023) in den Abendstunden und wurde von Einsatzkräften der Immigration und der Touristenpolizei unterstützt.

Laut einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals Siam Rath stehen im Visier der Beamten Ausländer, die ihr Visum überzogen haben oder sich ohne gültige Aufenthaltserlaubnis im Königreich aufhalten.

An dem jüngsten Einsatz waren über 50 Beamte der Touristenpolizei und der Polizei beteiligt.

Die Operation wurde in Übereinstimmung mit der Politik von Pol. Gen. Surachet „Big Joke“ Hakpal, stellvertretender Oberbefehlshaber der Polizei, und Pol. Lt. Gen. Itthipol Itthisaronchai, Oberbefehlshaber der Polizeiregion 2, durchgeführt und wurde von Pol. Maj. Gen. Kumpol Leelaprapaporn, Polizeichef der Provinz Chonburi, überwacht.

Die Razzia führte die Beamten ins Hollywood Pattaya in der Phetchtrakul Road in Nord-Pattaya, in dem sich zum Zeitpunkt des Einsatzes über 300 Besucher, sowohl Thais als auch Ausländer, aufhielten.

Die Beamten trennten die thailändischen Staatsangehörigen von den Ausländern sowie die Männer von den Frauen. Anschließend prüfte das Team die ID-Cards und Reisepässe auf der Suche nach Personen, die möglicherweise illegal eingereist waren oder ihr Visum überzogen hatten. Außerdem führten die Behörden bei allen Anwesenden, auch bei den Angestellten, Urintests auf Drogen durch.

Das Team testete 81 Chinesen, 28 Hongkonger, 27 Koreaner, 3 Taiwaner, 2 Laoten und 41 Angestellte. Glücklicherweise wurden keine illegalen Substanzen entdeckt, und es wurde niemand gefunden, der sein Visum überzogen oder das Land unrechtmäßig betreten hatte.

Gemeinsame Aktionen der Einsatzkräfte wie diese sind wichtig, um sicherzustellen, dass sich Ausländer in Thailand an die Gesetze und Vorschriften des Landes halten, betonte die Polizei.

Der erfolgreiche Ausgang dieser Operation unterstreicht laut den Ermittlern die Bedeutung einer solchen Zusammenarbeit für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sowohl der Bürger als auch der Touristen in Thailand.