PATTAYA: Das Warten hat ein Ende! Am Mittwoch haben die Veranstalter des „Pattaya Countdown 2023“ das Programm für die dreitägigen Silvesterfeierlichkeiten am Hafen Bali Hai im Süden des Landes bekanntgegeben, die auch dieses Jahr wieder von dem Lokalsender MONO29 ausgerichtet werden. Die größte Silvestersause der Ostküste erfolgt dieses Jahr unter dem Motto „The Festival of Seaverse“.

Nachfolgend das diesjährige Countdown-Programm:

Donnerstag, 29. Dezember 2022

18.45 Uhr: Eröffnungszeremonie

19.00 Uhr: Zani, Oat Pramote, Pop Pongkool

21.30 Uhr: The Toys

22.30 Uhr: Palmy

23.30 Uhr: Tilly Birds

Freitag, 30. Dezember 2022

18.00 Uhr: Zom Marie

19.00 Uhr: Lipta

20.00 Uhr: Bowkylion

21.00 Uhr: PP & Billkin

22.00 Uhr: Bodyslam

23.00 Uhr: Pong SMF

00.00 Uhr: Urboytj

Samstag, 31. Dezember 2022

18.00 Uhr: Two Popetorn

19.00 Uhr: Wonderframe

20.00 Uhr: Klear

21.00 Uhr: Angie

22.00 Uhr: F.Hero

23.00 Uhr: Sandara & Sunmi

23.45 Uhr: Pattaya Countdown 2023

00.00 Feuerwerk

00.10 Uhr: BamBam

Der Festivalbereich wird auch eine große Marktmeile mit vielen Street-Food-Ständen umfassen und öffnet an allen drei Veranstaltungstagen um 17.00 Uhr.