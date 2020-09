Prag führt Maskenpflicht in Geschäften ein

PRAG: Vom kommenden Mittwoch an gilt in Prag eine Maskenpflicht in Geschäften und Einkaufszentren.

Die Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens in der tschechischen Hauptstadt sei «alarmierend», sagte die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts, Zdenka Jagrova, am Freitag zur Begründung. Bars, Gaststätten und Klubs müssen ab dann in der Moldau-Metropole zudem in der Zeit von Mitternacht bis 6.00 Uhr morgens geschlossen bleiben.

Für Prag gilt auf der regionalen «Corona-Ampel» des tschechischen Gesundheitsministeriums als einzige Gegend die Warnstufe «Gelb». Dies bedeutet eine «beginnende Übertragung innerhalb der Gemeinschaft». Derzeit muss landesweit in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Behörden, auf der Post sowie in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen ein Mundschutz getragen werden.

Unterdessen erreichte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in ganz Tschechien abermals einen Rekordwert. Innerhalb von 24 Stunden wurden 680 weitere Fälle registriert, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Seit Beginn der Pandemie starben 426 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.