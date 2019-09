Polizist erschießt Hotelkoch

PATTAYA: Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Hotelkoch ist im New Sea View Hotel von einem Polizisten erschossen worden.

Der 35-jährige war mit einem Messer in der Hand in das Büro gestürmt und hatte die Bezahlung seiner Überstunden gefordert. Mitarbeiter des Hotels fühlten sich bedroht und alarmierten die Polizei. Der Koch hatte die Hand mit dem Messer bereits zurückgezogen, fühlte sich dann aber von einem bewaffneten Polizisten bedroht. Er wollte mit dem Messer auf den Beamten einstechen, Dieser gab, wie er später zu Protokoll gab, aus Notwehr zwei Schüsse aus seiner Pistole ab. Der Koch wurde am Kopf tödlich getroffen. Sein älterer Bruder warf dem Beamten vor, überreagiert zu haben. Die Schüsse seien nicht notwendig gewesen. Das Opfer war bereits im Jahr 2012 in Bueng Kan wegen einer Drogenstraftat festgesetzt worden.