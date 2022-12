Polizei nimmt Nachtleben unter die Lupe

PATTAYA: Obwohl die derzeitigen Razzien in Pattayas Nachtleben bei den Touristen sehr unbeliebt sind, setzt die Polizei ihre intensiven Kontrollen fort.

Die Beamten wollen mit verstärkter Präsenz Verstößen gegen das Gesetz und gewalttätigen Konflikten entgegenwirken. Gleichzeitig führt die thailändische Einwanderungsbehörde stichprobenartig Passkontrollen bei Ausländern in der ganzen Stadt durch. Aufgespürt werden sollen Personen ohne gültiges Visum.

Pattayas Strafverfolgungsbehörden und Beamte der Stadt kontrollierten am Mittwoch (7. Dezember 2022) um 21.00 Uhr Vergnügungsetablissements in der Pattaya Walking Street und erinnerten die Betreiber an die Einhaltung der gesetzlichen Sperrstunde um 02.00 Uhr.

Gleichzeitig waren Beamte der Einwanderungsbehörde in der „Short-Time-Gasse“ Soi 6 und in anderen Vergnügungsvierteln im Einsatz und kontrollierten stichprobenartig die Reisepässe oder Kopien der Reisepässe der Touristen.

Die Beamten kontrollierten auch die Notausgänge und den Zustand der einzelnen Einrichtungen. Sie wiesen die Betreiber nachdrücklich darauf hin, dass sie sich strikt an die Sicherheitsvorkehrungen halten müssen, z.B. indem sie ihre Notausgänge jederzeit offenhalten.

Die Polizei kontrollierte nicht nur, dass alle Einrichtungen sicher sind, sondern forderte die Wachleute auch auf, sich nicht mit Touristen zu prügeln, Minderjährigen keinen Zutritt zu gewähren und sicherzustellen, dass die Gäste keine illegalen Drogen oder Waffen mit sich führen.

Mit den anhaltenden Razzien wollen die Beamten zudem das Nachtleben Pattayas auf den Jahreswechsel vorbereiten, dem Höhepunkt der touristischen Hochsaison.

Die Ergebnisse des jüngsten Einsatzes war nach Aussage der Beamten zufriedenstellend, da in keinem der Lokale Verstöße verzeichnet wurden. Andererseits beklagten sich Touristen in den sozialen Medien, dass die Kontrollen übertrieben seien und ihnen den Urlaub vermiesen würden.