Von: Björn Jahner | 17.06.20

Ein Großaufgebot der Polizei stattete in der letzten Nacht dem Nachtmarkt Tree Town in der Soi Buakhao einen Besuch ab. Foto: Steve B.

PATTAYA: Auch wenn mit der vierten Phase der Lockerung der Corona-Beschränkungen langsam wieder Alltag im Seebad einkehrt, bleiben die Bar- und Entertainmentviertel der einstigen Nightlife-Hauptstadt des Landes weiter dunkel. Doch Pattaya wäre nicht Pattaya, wenn es nicht auch diesbezüglich Lokalitäten in der Stadt gäbe, in denen man sich die gesetzlichen Schlupflöcher geschickt zu Nutze macht. Bisher zumindest. Denn einer der beiden inoffiziellen „Nightlife Hotspots“ erhielt am Dienstag in den Abendstunden Besuch vom Auge des Gesetzes. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte das Gebiet rund um den Nachtmarkt „Tree Town“ ab, der sich in den letzten Monaten zu einem (von zwei...) inoffiziellen Nightlife Hotspots entwickelt hat.

Abend für Abend zieht der Nachtmarkt mit dem Baum im Logo hunderte ausländische Nachtschwärmer an, die hier zu fetzigen DJ-Klängen ungeniert alkoholische Getränke in aller Öffentlichkeit konsumieren und mit freischaffenden thailändischen Damen flirten, die hier zahlreich vertreten sind, weshalb er von vielen augenzwinkernd als „Open-Air Insomnia“ bezeichnet wird, angelehnt an die wohl populärste, doch seit mehr als drei Monaten zur Unterdrückung der Covid-19-Ausbreitung geschlossene „Aufreiß-Diskothek“ der Touristenmetropole in der Walking Street.

Das Konzept: Alkohol wird im Einklang mit dem Gesetz nur zum Mitnehmen und zum Daheimverzehr an kleinen Bars verkauft, Musik aus der Konserve abgespielt und Sitzmöglichkeiten aufgebaut. Die Besucher wiederum nehmen Platz und genießen ihre Drinks an Ort und Stelle, während das Auge des Gesetzes bisher aus gewissen Gründen über den Verstoß gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit hinweg blickte.

Damit scheint jetzt erstmal Schluss zu sein. Denn neben hunderten Verwarnungen und Platzverweisen an das ausländische und einheimische Publikum wurden letzte Nacht auch zahlreich Restaurants in dem Gebiet geschlossen, denen das Auge des Gesetzes unterstellt, sich mehr auf den Verkauf von Alkohol, statt auf Speisen zu konzentrieren. Sie sollen erst wieder Gäste empfangen dürfen, wenn die Regierung grünes Licht zur Öffnung von Bars, Kneipen und allen anderen mit dem Nachtleben in Verbindung stehenden Betrieben gibt. Und das kann beim bisherigen Stand der Entwicklungen voraussichtlich noch dauern.