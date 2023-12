WARSCHAU: Polens ehemaliger Innenminister Mariusz Kaminski muss für zwei Jahre in Haft. Der PiS-Politiker habe in seiner Zeit als Leiter der Antikorruptionsbehörde CBA Amtsmissbrauch begangen, urteilte das Warschauer Bezirksgericht am Mittwoch in zweiter Instanz. Auch der einstige stellvertretende CBA-Chef Maciej Wasik wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Beide PiS-Politiker dürfen für fünf Jahre kein öffentliches Amt bekleiden und verlieren ihr Abgeordnetenmandat.

Kaminski war bereits im März 2015 unter anderem wegen Amtsmissbrauchs in erster Instanz zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Grund der Verurteilung war eine im Jahr 2007 aufgedeckte Affäre, bei der Kaminskis Behörde gezielt einen Korruptionsfall inszeniert haben soll, um den damaligen Landwirtschaftsminister Andrzej Lepper zu diskreditieren. Kaminski und Wasik gingen in Berufung.

Im Herbst 2015, direkt nach der Übernahme der Regierung durch die nationalkonservative PiS-Partei, hatte der aus den Reihen der PiS stammende Präsident Duda in einer umstrittenen Entscheidung Kaminski und Wasik begnadigt, obwohl deren Berufung noch lief. Das Verfahren wurde eingestellt, Kaminski kurz darauf zum Innenminister ernannt. Er hatte dieses Amt inne, bis die PiS-Regierung bei der Parlamentswahl im Oktober ihre Mehrheit verlor.

Bereits im vergangenen Juni hatte der Oberste Gerichtshof die Begnadigung Kaminskis und Wasiks aufgehoben. Das Recht auf Begnadigung könne nur gegenüber Personen ausgeübt werden, deren Schuld durch ein rechtskräftiges Urteil festgestellt worden sei, hieß es in der Urteilsbegründung.

Nach der jetzigen Verurteilung der beiden Politiker meldete sich Duda am Abend zu Wort. Die 2015 erfolgte Begnadigung bleibe rechtskräftig, schrieb der Präsident auf der Plattform X (vormals Twitter).