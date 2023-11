Von: Björn Jahner | 07.11.23

PHUKET: Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat bekanntgegeben, dass die Provinz Phuket in Thailands Süden ausgewählt wurde, die UNESCO-Jahreskonferenz „Creative Cities of Gastronomy“ im Jahr 2024 auszurichten.

Diese Auswahl ist das Ergebnis einer Online-Bewerbung, die Phuket am 16. Oktober 2023 zusammen mit 49 Mitgliedsstädten aus 30 Ländern eingereicht hatte.

Die Konferenz wird unter dem von Phuket vorgeschlagenen Thema „From ordinary to extraordinary: Unlocking the creative potential of local cuisine for sustainable food practice“ („Vom Gewöhnlichen zum Außergewöhnlichen: Entfaltung des kreativen Potenzials der lokalen Küche für eine nachhaltige Lebensmittelpraxis“) stattfinden, um das gastronomische Erbe Phukets zu präsentieren und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.