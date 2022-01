PATTAYA: Die Provinzverwaltung Chonburi und sieben weitere touristische Pilotprovinzen („Blue Zones“) haben die Verlängerung der Alkohol-Ausschankzeiten in Gastronomiebetrieben genehmigt, die durch die „Amazing Thailand Safety & Health Administration“ (SHA) zertifiziert wurden.



Ab Montag (24. Januar 2022) dürfen Lokale mit „SHA“- oder „Thai Stop Covid 2 Plus“-Zertifikat täglich bis 23.00 Uhr alkoholische Getränke ausschenken. Zuvor war dies nur bis 21.00 Uhr erlaubt.

Die Restaurantbetreiber in den „Blue Zones“ von Chonburi – einschließlich Pattaya – sind außerdem dazu verpflichtet, ihren Kunden ATK-Tests vor dem Betreten des Lokals zur Verfügung zu stellen. Alternativ dürfen die Gäste ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter ist als 72 Stunden vor dem Restaurantbesuch. Diese Vorschrift richtet sich in erster Linie an ehemalige Bars und andere Vergnügungsstätten, die vorübergehend als „Restaurants“ betrieben werden sowie an Lokale, in denen die Haupteinnahmequelle der Verkauf von Alkohol anstatt von Speisen ist. Darüber hinaus schreibt das Gesetz vor, dass das gesamte Personal in Gastronomiebetrieben bis auf Weiteres täglich auf Covid-19 getestet wird.

Vergnügungsstätten, einschließlich Bars, Kneipen, Nachtclubs, A-Gogos, Karaoke-Etablissements usw. bleiben bis auf weiteres gesetzlich geschlossen. Nur zu „Restaurants“ umgerüstete und behördlich zugelassene Lokale mit den oben genannten Zertifikaten dürfen öffnen und Kunden empfangen.

Lokale, die gegen eine der oben genannten Bestimmungen verstoßen, droht die vorübergehende Schließung, warnt die Behörde für übertragbare Krankheiten der Provinz Chonburi.