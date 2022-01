PATTAYA: Die Stadt Pattaya arbeitet nach Angaben des Bürgermeisters Sonthaya Khunpluem von Pattaya weiter an der Renovierung und Umgestaltung der weltberühmten Pattaya Walking Street, um mehr Touristen jeden Alters sowohl tagsüber als auch nachts anzuziehen. Khun Sonthaya dementierte darüber hinaus hartnäckige Gerüchte über einen „Abriss“ des ehemaligen Rotlichtkiezes der Stadt.

Khun Sonthaya sagte gegenüber der Presse: „Im Mittelpunkt der derzeitigen Renovierungsarbeiten steht die unterirdische Verelegung aller Strom- und Kommunikationskabel in der Walking Street. Diese Bauarbeiten sind nun zu 80 Prozent abgeschlossen. Im vergangenen Jahr sind wir bei der Durchführung dieses Projekts auf viele Probleme gestoßen, viele davon verursacht durch alte Leitungen und Schäden unter der Straße, die nicht in den Planungsunterlagen vorgesehen waren. Aber wir haben es geschafft, diese Probleme zu überwinden und Fortschritte zu erzielen.“

Der Bürgermeister führte fort, dass der Stadtrat von Pattaya die Haushaltsmittel für eine umfassende Erneuerung der Gehwege und der Straße in der Walking Street genehmigt hat. „Leider wurden bei der unterirdischen Verlegung der Kabel Teile der Straße beschädigt, andere Abschnitte der Straße befinden sich in einem schlechten Zustand. Unser Plan sieht vor, den Gehweg entlang der gesamten Straße zu erneuern und zu reparieren, einschließlich eines kompletten Anstrichs und einer neuen künstlerischen Gestaltung der Straße, um dem Gebiet ein frisches, neues Aussehen zu verleihen“, erklärte Khun Sonthaya.

„Wir setzen auch die Aufwertung des Abwassersystems fort und haben uns mit den Unternehmen auf der Seeseite zusammengetan, um ihre Abflüsse ins Meer zu verbessern. Außerdem haben wir ein umfangreiches Projekt an der Second Road in der Nähe des Wat Chai Mongkol und der Walking Street begonnen, das die Verlegung größerer Abwasserrohre und die Optimierung des gesamten Drainagesystems in dem Gebiet umfasst. Entgegen jahrzehntealter Gerüchte gibt es keinerlei Pläne, Teile der Walking Street ‚abzureißen‘. Wir haben viel Geld für die Aufwertung der Infrastruktur und in die Zukunft dieses Gebiets investiert“, so Khun Sonthaya. Er fügte hinzu, dass sich die Stadtverwaltung Pattaya für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigt, die von den Arbeiten ausgehen.

„Wir planen außerdem, über der gesamten Pattaya Walking Street ein einziehbares Dach zu installieren, um mehr Touristen sowohl tagsüber als auch nachts in die Walking Street zu locken und sie während der Regenzeit vor Regenfällen schützen. Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Phase der endgültigen Planung, während das Budget im nächsten Haushaltsjahr bereitgestellt wird“, informierte der Bürgermeister.

„Unsere langfristige Vision für die Walking Street ist ein Tourismusgebiet von Weltklasse mit Restaurants, Cafés, Geschäften sowie auch mit Nachtleben und Unterhaltung zu schaffen. Mit dem Bali-Hai-Pier in der Nähe und den geplanten Verbesserungen in diesem Gebiet möchten wir, dass Walking Street sowohl tagsüber als auch nachts ein Ziel für Touristen wird, die Koh Larn besuchen oder von der Insel zurückkehren. Wir versichern allen Geschäftsinhabern der Walking Street weiterhin, dass wir uns trotz der Schwierigkeiten der letzten zwei Jahre aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin für das Gebiet und seine historische Bedeutung für Pattaya einsetzen und dass es keine Pläne gibt, es zu zerstören. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich dieses Gebiet erholen wird, wenn die Covid-19-Beschränkungen für den Tourismus und das Nachtleben gelockert werden“, beteuerte Khun Sonthaya.