Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.19

PATTAYA: Als Reaktion auf die TV-Serie „Achtung Abzocke“ des deutschen Kanals Kabel eins hat Thailands Innenminister die Behörden zu erhöhter Sicherheit für Touristen aufgerufen.

Kabel eins hatte berichtet, dass ausländische Urlauber landesweit über den Tisch gezogen werden: Taxifahrer verlangen überhöhte Fahrpreise, Produkte und Dienstleistungen werden zu hohen Preisen bzw. Gebühren angeboten, Touristen werden gefälschte Bahntickets und Führerscheine verkauft und Betrüger geben sich als Touristenpolizisten aus…

Pattayas stellvertretender Bürgermeister Ronnakit Ekkasingh erörterte am Samstag mit Vertretern der Tourismusbehörde, der Tourismusverbände, der Touristenpolizei und der Immigration weitere Maßnahmen zur Sicherheit von Besuchern der Stadt. 18 Millionen Urlauber hätten im Vorjahr 270 Milliarden Baht gebracht. Darunter seien 10 Millionen Ausländer gewesen. Deren Sicherheit müsse gewährleistet werden, und zwar zu Land und auf dem Meer. Es wurde Einigkeit erzielt, am Hafen Bali Hai eine Kommandozentrale für alle Agenturen einzurichten. Laut Generalmajor Worapong Thongpaiboon, Chef der Abteilung 1 der Touristenpolizei, gibt es in Pattaya viele Beschwerden über Betrügereien, aber keine schweren Verbrechen. Die Touristenpolizei werde mit anderen Behörden zusammenarbeiten, um nachts die Sicherheit der Touristen auf dem drei Kilometer langen Strandabschnitt zu gewährleisten. Ab sofort würden jeweils neun Beamte in drei Zonen patrouillieren: die erste Zone vom Dusit Thani Hotel bis zur Straße Pattaya Klang, die zweite Zone von Pattaya Klang zur Mike Shopping Mall und die dritte von der Mike Shopping Mall zur Walking Street.