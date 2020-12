Bürgermeister Sonthaya Khunpluem (2. v. r.) bei der Entgegennahme einer Spende von 17.000 Alkoholsprayflaschen zur Eindämmung der Covid-19-Gefahr in Pattaya, gespendet von dem Unternehmen Mong Yen Shenzen Ltd. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Bürgermeister Sonthaya Khunpluem hat seine Stellvertreter und die Beamten der Gesundheitsdienste angewiesen, sich auf alle Probleme vorzubereiten, die sich aus weiteren Fällen von Covid-19-Infektionen ergeben könnten.

Pattaya, so das Stadtoberhaupt in einem Interview mit „INN“, sei auf eine zweite Viruswelle vorbereitet, um den Inlandstourismus zu schützen. Die Ausrüstung werde überprüft und das Training perfektioniert. Alle zuständigen Abteilungen würden ihre Erfahrungen aus dem Lockdown im Frühjahr dieses Jahres nutzen. Sonthaya ist nicht übermäßig beunruhigt von dem in Chiang Rai ausgehenden Coronavirus-Ausbruch.