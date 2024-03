Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.24

Das Songkran Musikfestival am Strand 2024 in Patong lockt mit traditionellen und modernen Feierlichkeiten Besucher aus aller Welt. Foto: Unsplash/Mike Swigunski

PATONG: Das jährliche Songkran-Festival in Patong verspricht, ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Eine kürzlich abgehaltene Pressekonferenz am Bangla Plaza, Patong Beach, enthüllte die Pläne für das Songkran Musikfestival am Strand 2024. Vom 12. bis zum 14. April wird die Veranstaltung Besucher aus der ganzen Welt anlocken.

Die Vorfreude in Patong steigt, da die Vorbereitungen für die jährlichen Songkran-Feierlichkeiten auf Hochtouren laufen. Eine Pressekonferenz fand bereits am 15. März statt, um die Einzelheiten des Songkran Musikfestivals am Strand 2024 zu diskutieren. Es wird eine Zeit voller Spaß und kultureller Darbietungen vom 12. bis zum 14. April sein.

Angeführt wurde die Konferenz vom Gouverneur von Phuket, Sophon Suwannarat, der die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen und privaten Sektoren hervorhob, um das Festival zu einem Ereignis zu machen, das sowohl Einheimische als auch Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Unterstützt wurde er dabei unter anderem vom Polizeichef von Patong, Chalermchai Hirsawat, der für die Sicherheit während des Festivals zuständig sein wird.

Erstmalige Wasserschlachten über drei Tage

Dieses Jahr wird zum ersten Mal ein dreitägiges Wasserfest gefeiert, beginnend am Freitag, dem 12. April, bis zum Sonntag, dem 14. April. Die offizielle Eröffnungszeremonie findet am Samstag, den 13. April statt. Besucher können sich auf eine Fülle von Aktivitäten freuen, die größtenteils im Bangla Plaza stattfinden werden.

Zu den Höhepunkten zählen neben ausgiebigem Wasserspaß auch eine thailändische Tanzprozession, Live-Musik von bekannten DJs und Gruppen, traditionelle thailändische Tanz- und Musikaufführungen sowie die Möglichkeit, durch das Spenden von getrockneten Lebensmitteln an Mönche und das Übergießen von Wasser über Ältere Verdienste zu erwerben und um Segen zu bitten.

Größtes Songkran aller Zeiten erschreckt Expats

Kürzlich löste die Ankündigung der thailändischen Regierung, das diesjährige Songkran als das größte je gefeierte Event vom 1. bis zum 21. April zu veranstalten, Panik unter den thailändischen Expats aus. Der Irrglaube, dies könne 21 Tage ununterbrochenen Wasserwerfens bedeuten, führte zu weit verbreiteter Besorgnis. Songkran ist bekannt für seine Wasserspiele, die bei Einheimischen beliebt, aber auch umstritten sind.

Das Songkran-Festival, auch bekannt als thailändisches Neujahr, ist tief in der thailändischen Kultur verwurzelt und symbolisiert Reinigung und Neuanfang. Neben den ausgelassenen Wasserspielen beinhaltet das Festival auch religiöse Zeremonien, die den Respekt gegenüber Älteren zum Ausdruck bringen.