Oslo: Picasso-Wandgemälde werden abgenommen

Written by: Redaktion (dpa) | 27/07/2020

OSLO: Bauarbeiter haben am Montag damit begonnen, zwei monumentale Wandgemälde von Pablo Picasso von einem norwegischen Regierungsgebäude abzunehmen, das beim Autobombenanschlag des Rechtsterroristen Anders Behring Breivik 2011 schwer beschädigt worden war. Die Werke «Die Möwe» und «Die Fischer» basierten auf Skizzen des spanischen Künstlers und wurden von einem norwegischen Künstler mit Sandstrahlungs-Technik aufgetragen.

Sie waren Teil des sogenannten Y-Block-Gebäudes aus dem Jahr 1969. Nach dem Umzug der Wandmalereien soll das Gebäude abgerissen werden. Die Kunstwerke sollen später Teil eines künftigen Regierungsgebäudekomplexes sein.

Das Wandbild «Die Fischer», das an einer Außenwand befestigt war, misst etwa 8 x 13 Meter und wurde auf 250 Tonnen geschätzt. «Die Möwe» wiegt 60 Tonnen und misst 3 x 3 Meter. Um beide Werke seien Stahlrahmen gebaut worden, so dass sie im Laufe dieser Woche zur Lagerung an einen nahe gelegenen Ort gebracht werden können, berichtete die norwegische Nachrichtenagentur NTB. «Der eigentliche Transport findet mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1 Kilometer je Stunde statt», sagte ein Sprecher der Direktion.

Der Rechtsterrorist Breivik hatte am 22. Juli 2011 bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet.