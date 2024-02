Von: Redaktion (dpa) | 11.02.24

Der österreichische Künstler Günter Brus steht vor seinem Werk "Franz Schreker - die Gezeichneten" aus den Jahren 1978 und 79 in der Ausstellung "Fault Zones" im Martin-Gropius-Bau in Berlin. EPA/MICHAEL KAPPELER

GRAZ: Der österreichische Aktionskünstler und Maler Günter Brus ist tot. Das bestätigte der Leiter der Brus-Ausstellung in Graz, Roman Grabner, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Brus (85) starb am Samstag, wie Grabner unter Berufung auf seine Familie sagte. Die Brus-Ausstellung, genannt «Bruseum», ist Teil der Neuen Galerie Graz.

Brus ist Mitbegründer des Wiener Aktionismus, einer Art Körperkunst, die in den 1960er-Jahren das Publikum schockierte. Er lebte in den 1970er-Jahren vorwiegend in Berlin.