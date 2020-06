Auch in Thailand mahlen bürokratische Mühlen langsam, weshalb sich Haushalte, deren Antrag für den Erhalt der Einmalzahlung von 1.000 Baht durch die Stadt Pattaya bewilligt wurde, weiter in Geduld üben müssen. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Zwischen dem ersten und fünften Mai hatten sich 9.328 Einwohner Pattayas für den Erhalt einer Einmalzahlung in Höhe von 1.000 Baht bei der Stadtverwaltung registriert, die von der City Hall Pattaya notleidenden Teilen der Bevölkerung in Aussicht gestellt wurde.

Nach einer Überprüfung der Anträge erhielten 9.285 Haushalte den ersehnten Bewilligungsbescheid, dennoch blieb die Auszahlung des Geldbetrag bisher aus. Die Stadtverwaltung veröffentlichte zwischenzeitlich eine Pressemitteilung auf ihrer Facebookseite und beteuerte, dass der Betrag voraussichtlich noch innerhalb der nächsten Tage ausgezahlt wird.



Nach Aussage der Stadt Pattaya ist die Auszahlungsverzögerung darauf zurückzuführen, da sie dem bürokratischen Weg folgen muss. Und auch in Thailand mahlen bürokratische Mühlen langsam: Nach Einholung der Genehmigung vom Gouverneur der Provinz Chonburi, muss der Antrag erst noch vom Innenministerium in Bangkok genehmigt werden, bevor die Auszahlung erfolgen kann. Die City Hall Pattaya ist jedoch zuversichtlich, dass der Betrag noch in der ersten Monatshälfte im Juni auf die Konten der Empfänger überwiesen wird.