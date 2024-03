New Yorker Museum zeigt Schmuck von Hip-Hop-Stars

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.24

NEW YORK: Dicke Goldketten und Anhänger mit Edelsteinen und Platin: Mit derartigem Schmuck prägten Stars die Kultur des Hip-Hops. Bald sollen viele der Stücke in einem New Yorker Museum zu sehen sein.

Schmuck von Hip-Hop-Stars wie Nicki Minaj, Erykah Badu und A$AP Rocky kommt in New York ins Museum. Das American Museum of Natural History, normalerweise eher für Dinosaurierskelette und Schmetterlinge bekannt, zeigt ab 9. Mai die Ausstellung «Ice Cold: An Exhibition of Hip-Hop Jewelry». Die Schau solle «den kulturellen Einfluss des Hip-Hops durch atemberaubenden Schmuck, den einige seiner legendärsten Stars getragen haben» zeigen, hieß es von dem Museum am Central Park in Manhattan. Zu sehen sind unter anderem dicke Goldketten und Edelstein- und Platin-besetzte Anhänger. Der in der New Yorker Bronx entstandene Hip-Hop hatte im vergangenen Jahr 50. Geburtstag gefeiert und ist längst zu einer der erfolgreichsten Musikrichtungen der Welt geworden.