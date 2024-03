Von: Redaktion (dpa) | 18.03.24

Das Fotomodell Adut Akech posiert am Tag des Melbourne Cups auf der Flemington-Rennbahn in Melbourne für Fotos im Vogelkäfig. Foto: epa/Joel Carrett Australien Und Neuseeland Aus

BERLIN: Model Adut Akech wünscht sich mehr Diversität in ihrer Branche. Zwar habe sich in dem Bereich schon viel getan, «ich würde mir aber noch mehr Diversität in der Zusammenstellung der Kreativteams wünschen», sagte die 24-Jährige im Interview der Modezeitschrift «Vogue». «Ich möchte mehr Make-up-Artists sehen, die verstehen und wissen, wie man Schwarze und Models of Color schminkt.» Auch im Umgang mit den Haaren gebe es Nachholbedarf.

Sie freue sich aber über den Fortschritt beim Thema Diversität, vor allem bei den Models selbst. «Als ich angefangen habe zu modeln, gab es nicht so viele Mädchen, die aussahen wie ich, und es ist unglaublich zu sehen, dass heute alle eine Chance haben», sagte Akech, die regelmäßig bei den Modewochen von Paris bis New York und in globalen Kampagnen zu sehen ist.