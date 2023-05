Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.05.23 | Überblick

Hans Sigl über versteckte Kameras: Viele Kollegen hätten es verdient

BERLIN: Schauspieler Hans Sigl hat für die neue Ausgabe von «Verstehen Sie Spaß» eine wahre Herausforderung gemeistert: Während eines Liveauftritts legte er einen Comedian mit versteckter Kamera rein. «Die Live-Verlade ist natürlich insofern schwierig, als dass bei dem verladenen Kollegen einige Menschen im Publikum waren und man denen ja auch gerecht werden muss», berichtete der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt, man spielt einerseits für die Kamera und möchte die Verlade gut machen, andererseits muss man das Ganze auch für das Publikum vor Ort glaubwürdig gestalten.»

Das Ergebnis ist am Samstag ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Über den Namen des Prominenten schweigt der verantwortliche Sender SWR.

Der «Bergdoktor»-Darsteller, der auch schon selbst in eine Falle von «Verstehen Sie Spaß?» tappte, sagte: «Definitiv macht es mehr Spaß, Lockvogel zu sein; denn verladen zu werden, ist aus eigener Erfahrung kein Spaß. Und Lockvogel zu sein, ist insofern sehr spaßig, als dass man die Schadenfreude in sich entdeckt und kultivieren kann.» Auf die Frage, wen er als nächstes gerne reinlegen würde, antwortete Sigl: «Das kann ich selbstverständlich nicht verraten, aber es gibt jede Menge Kollegen, die es ein bisschen verdient hätten.»

Barbara Schöneberger: «Wenn ich schon mal ausgehe, dann richtig»

BERLIN: «Verstehen Sie Spaß?»-Moderatorin Barbara Schöneberger liebt Restaurants. «Vor allem dann, wenn da ordentlich was geboten ist», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der neuen Ausgabe der TV-Show am Samstagabend (20.15 Uhr) im Ersten. «Wenn ich schon mal ausgehe, dann richtig. Und dann ziehe ich mir auch ein gescheites Kleid an und möchte sehen und gesehen werden.» Dennoch werde sie auch dann nicht von Fans belagert. «Ich gehe sogar selber einkaufen und in die Reinigung und zur Tankstelle», ergänzte die 49-Jährige. «Da mache ich allerdings nichts mit Reifen aufpumpen.»

Für die neue Sendung war Schöneberger als Veronika Freifrau von Knigge-Landhorst im Einsatz und strapazierte die Nerven von Gästen in einem Café. Sie selbst legt nach eigenen Worten «extrem viel» Wert auf Etikette. «Das verliert - glaube ich - nie an Aktualität.»