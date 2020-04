Neues aus der Promiwelt

Johnny Depp neu bei Instagram: 2 Millionen Follower

BERLIN: US-Schauspieler Johnny Depp (56) ist jetzt auch bei Instagram. Nur einen Tag nach seiner Anmeldung bei dem Netzwerk hatte der Hollywoodstar («Fluch der Karibik») am Freitag schon 2 Millionen Follower. Depp postete zunächst zwei Beiträge, die ihn im kurzärmligen Hemd in einem höhlenartigen Raum sitzend zeigen. In einem Video sagt er: «Dies ist meine erste Erfahrung in der Welt der sozialen Medien, ich habe das nie zuvor getan.» Er selbst folgt auf Instagram Musikern wie Kendrick Lamar, Paul McCartney und Bob Dylan, dem Regisseur Tim Burton, mit dem er etliche Filme gedreht hat, und auch der französischen Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis, mit der er 14 Jahre bis 2012 zusammen war.

Folkerts über Umfrage-Erfolg: «Wunderbare Nachricht in crazy Zeiten»

LUDWIGSHAFEN: Schauspielerin Ulrike Folkerts (58) hat mit Begeisterung auf die Wahl zu «Deutschlands beliebtester Fernseh-Kommissarin» in einer repräsentativen Umfrage reagiert. «In diesen crazy Zeiten tut solch eine wunderbare Nachricht sehr gut», sagte die dienstälteste «Tatort»-Ermittlerin der Deutschen Presse-Agentur. «Es freut mich riesig, und ich spüre, wie wichtig es ist, eine solch seriöse Anerkennung durch das Publikum zu bekommen.» Folkerts kommt in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa auf 16,07 Prozent Zustimmung. Damit hat sie einen hauchdünnen Vorsprung vor Nora Tschirner (38) vom Weimarer «Tatort» (16,05 Prozent). Das hatte die Programmzeitschrift «TV Digital» als Auftraggeberin der Studie am vergangenen Mittwoch mitgeteilt.

Anna Bederke hat sich beim Dreh verletzt - Körperdouble musste her

BERLIN: Schauspielerin Anna Bederke hat sich beim Dreh zu dem jetzt anstehenden Montagskrimi «Neben der Spur» verletzt. «Ja, ich hatte meinen Zeh am Mittelfußgelenk gebrochen», sagte die 39-Jährige («Der Auftrag») in einem ZDF-Interview. «Hört sich harmlos an, aber laufen geht dann erstmal nicht mehr, und man ist plötzlich sehr abhängig von anderen. So etwas ist für alle eine Herausforderung: Über Nacht musste ein Körperdouble her - sie war einen Kopf kleiner, hatte eine andere Statur. Kostüme mussten geändert, Kompromisse gefunden werden.» Da zeige es sich umso mehr, wie wichtig es sei, ein gutes Team zu haben, in dem man sich aufeinander verlassen könne.

Keine Langeweile im Hause Vettel: Kids halten Piloten auf Trab (Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

KEMMENTAL: Früh aufstehen, Sport treiben, Kids unterhalten: Sebastian Vettel bleibt auch während des Formel-1-Shutdown in Fahrt. «Lange im Bett liegen ist nicht mit den drei Kids. Es gibt den ganzen Tag Programm. Uns wird sicher nicht langweilig», sagte der 32 Jahre alte gebürtige Heppenheimer in einer Video-Konferenz. «Außerdem kann man manche Sachen im Garten erledigen, die ein bisschen liegen geblieben sind.» Vettel lebt mit seiner Familie in der Schweiz auf einem ehemaligen Bauernhof. Die Formel 1 ruht derzeit, die ersten neun Rennen mussten wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt oder verschoben werden.

BAPs «Helden-Song» jetzt mit Bildern von Corona-Helfern (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

KÖLN: Ende März hatte BAP-Sänger Wolfgang Niedecken (69) dazu aufgerufen, ihm Fotos von Helfern in der Corona-Krise zu schicken. Die Bilder wollte er in das Video eines neuen Songs einbauen, den er als Hommage an die «Helden des Alltags» versteht. Nun ist das Video fertig. «Vielen Dank für all die tollen Fotos Eurer Corona-Helden», teilte der Kölsch-Rocker am Freitag mit. Es seien so viele gewesen, dass er leider nicht alle habe berücksichtigen können. Der Song «Huh die Jläser, huh die Tasse» (Hoch die Gläser, hoch die Tassen) lasse all jene hochleben, «die unsere Gesellschaft zum Teil schlecht bezahlt oder sogar unbezahlt im Ehrenamt zusammenhalten».

Harry und Meghan verteilen in Los Angeles Essen an Kranke

LOS ANGELES: Der britische Prinz Harry (35) und seine Frau Meghan (38) haben in Los Angeles dabei geholfen, Essen an Kranke und Bedürftige auszuliefern. Das Paar habe am Ostersonntag und ein weiteres Mal am Mittwoch Mahlzeiten ausgeteilt, teilte Richard Ayoub, Leiter der gemeinnützigen Organisation Project Angel Food, am Donnerstag der US-Zeitschrift «People» mit. «Sie waren äußerst bodenständig und an den Menschen, die sie trafen, wirklich interessiert», sagte Ayoub. Zum Schutz während der Corona-Pandemie trugen sie demnach Masken und Handschuhe und hielten den empfohlenen Abstand von anderen Helfern und Essensempfängern ein.

Komikerin scheitert mit Jacina-Ardern-Kuchen

WELLINGTON: Eine Komikerin hat versucht, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern (39) als Kuchen zu backen und ist damit gescheitert. Das Ergebnis sei katastrophal, urteilte ein BBC-Bericht am Donnerstag. Die Komikerin Laura Daniel wollte in einem Kuchen-Wettstreit in einer Fernsehshow Arderns Gesicht nachbilden, als Vorlage diente ein Buchcover. Das Zuckerguss-Backwerk sah aber eher nach einem Horrorclown aus, mit Lakritzhaaren, verschmiertem Mund, gruseligen Zähnen und Stielaugen. Bei Instagram erklärte Daniel dazu: «Sie sagen, dass man seine Helden nicht backen soll. Ich wollte es trotzdem versuchen.» Es tue ihr wirklich leid, schrieb sie in Richtung von Ardern - die kommentierte dies mit Emojis mit aufgerissenen Augen.

Rammstein sucht bei Tourterminen «Lösung für schwierige Situation»

BERLIN: Mit dem Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland und anderen Ländern aufgrund der Corona-Krise steht auch die Fortsetzung der erfolgreichen Rammstein-Tour in Frage. «Mittlerweile haben einige internationale Regierungen das Verbot für Großveranstaltungen verlängert», schrieb Deutschlands international erfolgreichste Band am Freitag auf ihrer Homepage. «Davon betroffen sind leider auch einige Termine der Rammstein-Tournee 2020.» Fans der Berliner Band um Sänger Till Lindemann können aber weiter hoffen. «Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Partnern in allen Ländern an einer Lösung für diese schwierige Situation und hoffen auf das Verständnis all derjenigen, die Tickets für die kommenden Shows erworben haben.»

Corona-Krise: Prozesse gegen Popsänger R. Kelly auf Herbst geschoben

CHICAGO/NEW YORK: Die Prozesse wegen Sexualverbrechen gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (53) sind aufgrund der Corona-Krise zunächst auf den Herbst geschoben werden. Der Prozess in New York, der eigentlich für den Sommer geplant gewesen war, sei erstmal auf Ende September geschoben worden, teilte das Gericht am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Prozess in Chicago, der eigentlich für Oktober geplant gewesen war, solle danach stattfinden. Ende April solle es nochmal eine Anhörung per Videokonferenz geben. Je nach Entwicklung der Corona-Krise müsse der Zeitplan möglicherweise erneut angepasst werden. Kelly beantragte außerdem erneut, aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Einen vorherigen Antrag hatte Richterin Ann Donnelly abgelehnt.

Maradona-Statue in Buenos Aires trägt jetzt Mundschutz

BUENOS AIRES: Ein Denkmal für die argentinische Fußballlegende Diego Maradona (59) in Buenos Aires trägt jetzt einen Mundschutz. Die vier Meter hohe Statue vor dem Stadion der Argentinos Juniors ist mit einer weißen Maske ausgestattet worden. Laut einem Bericht des Sportportals TyC Sports wurden in der argentinischen Hauptstadt zuletzt eine ganze Reihe von Monumenten mit Atemschutzmasken versehen, um die Bevölkerung für die Gefahr durch die Lungenkrankheit Covid-19 zu sensibilisieren. Wegen der grassierenden Corona-Pandemie ist das Tragen eines Mundschutzes in der Haustadt Buenos Aires und der gleichnamigen Provinz seit kurzem verpflichtend.