Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 09.05.21 | Überblick

Berliner Theatertreffen findet rein digital statt

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen will in diesem Jahr alle zehn ausgewählten Inszenierungen online zeigen. Das Bühnenfestival muss wegen der Pandemie erneut im Internet stattfinden. «Wir konzentrieren uns auf die digitale Variante und haben alle analogen Ideen schweren Herzens ad acta gelegt», sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Das Festival wird am Donnerstagabend mit der Inszenierung «Einfach das Ende der Welt» von Christopher Rüping und dem Schauspielhaus Zürich eröffnet. «Es ist uns gelungen, dass wir alle zehn der eingeladenen Inszenierungen auch digital präsentieren können», sagte Büdenhölzer. Im vergangenen Jahr seien es nur sechs gewesen.

Eine Jury wählt jährlich die ihrer Meinung nach bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Normalerweise reisen die Schauspielensembles dafür nach Berlin - noch sind die Theater in der deutschen Hauptstadt allerdings geschlossen. Nun werden die Aufführungen im Internet gezeigt. Man kann sie kostenlos online schauen - oder auf freiwilliger Basis auch ein Ticket kaufen.

«Fünf Arbeiten werden als Live-Streams präsentiert. Das heißt, die Inszenierungen werden live am Ursprungsort aufgeführt und gestreamt», sagte Büdenhölzer. Fünf Inszenierungen sollen als vorproduzierte Arbeiten gezeigt werden. Auch der Fernsehsender 3sat zeigt mehrere Inszenierungen. Geplant sind auch ein digitaler Stückemarkt und Gesprächsrunden etwa zu den langfristigen Folgen der Pandemie.