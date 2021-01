Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.01.21 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Kultursenator will an Eintritt im Humboldt Forum festhalten

BERLIN: Berlins Kultursenator Klaus Lederer hält am Eintritt für den Berliner Teil des neuen Humboldt Forums fest. Der Linke-Politiker sieht darin kein Problem. «Erstens werden das moderate Eintrittspreise sein und zweitens bekommen diejenigen, die hingehen, wirklich etwas geboten», sagte Lederer der dpa in Berlin. Er halte es so: «Wenn es sich jemand leisten kann, dann ist es völlig okay und völlig legitim, einen Beitrag zu leisten.» Daneben gebe es sehr weite Ausnahmeregeln, sagte er mit Blick auf Schüler, Studenten oder Rentner.

Damit wird es auch nach der Eröffnungsphase bei unterschiedlichen Eintritten bleiben. Während weite Teile des riesigen Museums- und Ausstellungszentrums frei zugänglich sind, müssen Besucher für den Berliner Teil und die Sonderausstellungen Eintritt bezahlen.

Für Lederer geht es auch um die Frage von Zugänglichkeit. «Wenn man verschiedene gesellschaftliche Gruppen tatsächlich erreichen will, dann sind die Eintrittshürden nicht der einzige, aber ein relevanter Faktor, wenn sich Menschen entscheiden, ob sie Kulturangebote wahrnehmen oder nicht.» Er sei ein großer Fan davon, auch generell über Eintrittsfreiheit und niedrige Barrieren bei Kultureinrichtungen nachzudenken. Gleichzeitig verwies der Kultursenator auf erhebliche Kosten.

Das bisher nur digital geöffnete Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft nutzen zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden Exponate aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

Pianist Drake: Brexit-Regeln für Künstler sind Alptraumszenario

LONDON: Der renommierte britische Pianist Julius Drake hat die neuen Brexit-Visaregeln für Kunstschaffende als Alptraumszenario kritisiert. «Wenn man nicht reisen kann, stirbt die internationale Karriere», sagte Drake der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Niemand kann seinen Lebensunterhalt nur in Großbritannien verdienen.» Es gebe zu wenige Auftrittsmöglichkeiten. Und auch der britischen Kulturlandschaft drohe ein Einbruch. «Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der in Großbritannien nur britische Künstler zu sehen sind», sagte Drake. «Wenn in London nicht die besten Talente aus dem Ausland auftreten können, wird London musikalisch verarmen.»

Monatelange Tourneen, aber auch Gastauftritte und Festival-Teilnahmen sind nach dem Brexit schwieriger geworden. Um sich länger in der EU aufzuhalten und dort zu arbeiten, sind für Briten nun spezielle Erlaubnisse notwendig und umgekehrt. Das gilt sogar für das musikalische Equipment und bedeutet insgesamt bürokratischen und finanziellen Aufwand. Die Briten und die EU schieben sich gegenseitig die Schuld dafür in die Schuhe, keine großzügigeren Regeln gefunden zu haben. In einer Petition fordern britische Musikerinnen und Musiker eine Einigung.

Derzeit herrsche große Verwirrung, sagte der weltbekannte Opernsänger Ian Bostridge der dpa. Am schwersten betroffen seien Ensembles und Orchester, vor allem solche, die von Tourneen lebten und keinen festen Standort hätten. Bostridge betonte, die Künstlergemeinschaft müsse auf die Politik einwirken. «Wir dürfen nicht in Depression versinken», sagte der Tenor. «Wir sind enge Nachbarn, wir teilen dieselbe Kultur. Es ist lächerlich, dass es einfacher sein soll, in Russland aufzutreten als in Teilen der EU.»

Spionage-Thriller «Heart of Stone» mit Gal Gadot landet bei Netflix

LOS ANGELES: Der Streaming-Dienst Netflix gibt «Wonder Woman»-Star Gal Gadot einen Agenten-Auftrag. «Ein Gal Gadot Spionage-Thriller? Ja bitte!!», schrieb Netflix am Freitag auf Twitter zu der Ankündigung von «Heart of Stone» unter der Regie von Tom Harper. Gadot (35) soll darin im Stil von James Bond oder «Mission: Impossible»-Agent Ethan Hunt als Spionin Bösewichte jagen. Die Schauspielerin ist auch als Produzentin an Bord, wie das Branchenblatt «Variety» berichtet. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

Die Drehbuchvorlage stammt von Greg Rucka («The Old Guard») und Allison Schroeder («Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen»). Der Brite Tom Harper inszenierte zuletzt die Dramen «The Aeronauts» und «Wild Rose».

Gadot ist seit Dezember in «Wonder Woman 1984» zu sehen. Ein dritter Teil der Serie um Superheldin Diana Prince (Gadot) unter der Regie von Patty Jenkins sei bereits geplant, teilte das Studio Warner Bros. kürzlich mit. Gadot hat einen vollen Drehplan. In den letzten Monaten sagte sie auch Rollen für Projekte wie «Cleopatra», «Justice League Part Two» und das Drama «Irena Sendler» um eine polnischen Widerstandskämpferin zu.