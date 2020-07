Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Reese Witherspoon feiert Lied ihres Sohnes mit einem Tänzchen

BERLIN: US-Schauspielerin Reese Witherspoon hat mit einer Tanzeinlage auf Instagram die Veröffentlichung eines Liedes ihres Sohns Deacon gefeiert.

In einem Video, das die 44-Jährige am Wochenende veröffentlichte, sind die beiden zu sehen, wie sie gemeinsam das Video auf dem Smartphone hören. Plötzlich kommt Witherspoon die Idee: «Deacon, ich sollte einen Tiktok-Tanz zu diesem Lied erfinden.» Ihr Sohn sagt nur: «Nein, Mum, nein!» Doch die stolze Mutter ist nicht mehr zu bremsen, springt auf und beginnt mit einem Tänzchen. «Long Run» heißt das Stück von Deacon und wurde am vergangenen Freitag veröffentlicht.

Schauspielerin und Travolta-Ehefrau Kelly Preston mit 57 gestorben

BERLIN: Die Schauspielerin Kelly Preston, Ehefrau von US-Star John Travolta, ist im Alter von 57 Jahren gestorben.

«Schweren Herzens teile ich Euch mit, dass meine wunderbare Ehefrau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen den Brustkrebs verloren hat», schrieb Travolta (66) auf Instagram. «Sie kämpfte einen tapferen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen.» Preston habe sich dazu entschieden, ihren Kampf gegen den Krebs geheimzuhalten und sei einige Zeit medizinisch betreut worden, zitierte das US-Portal «People» einen Sprecher. Die Schauspielerin starb am Sonntag. Mit ihrem Ehemann John Travolta hatte die Schauspielerin drei Kinder, der gemeinsame Sohn Jett war 2009 mit 16 Jahren gestorben. Das Paar war seit 1991 verheiratet.

Enkel von Elvis Presley mit 27 Jahren gestorben

BERLIN: Benjamin Keough, Enkel des «King of Rock'n'Roll» Elvis Presley und Sohn von US-Sängerin Lisa Marie Presley, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. «Sie vergötterte diesen Jungen. Er war die Liebe ihres Lebens», zitierte das US-Portal «People.com» einen Sprecher von Lisa Marie Presley am Sonntagabend (Ortszeit). Sie sei mehr als am Boden zerstört. Das Promi-Portal «TMZ» berichtete, dass Keough in der Stadt Calabasas im US-Bundesstaat Kalifornien Suizid begangen habe.

Benjamin Keough stammte aus der ersten Ehe der 52 Jahre alten Sängerin mit dem Musiker Danny Keough. Mit ihm hat Presley auch eine gemeinsame Tochter - die Schauspielerin Riley Keough (31, «Mad Max: Fury Road»). Mit dem Gitarrist Michael Lockdown hat Presley zwei jüngere Töchter.

Presley und Lockdown hatten im Juni 2016 nach zehnjähriger Ehe die Trennung bekanntgegeben. Die Musikerin war ebenfalls mit dem 2009 gestorbenen Popstar Michael Jackson und dem Schauspieler Nicolas Cage verheiratet.

Yoga-Fan und Schauspieler Ralf Bauer: in Corona-Krise flexibel sein

BAD HERSFELD: Yoga hilft Schauspieler Ralf Bauer («Gegen den Wind», ARD), um die richtige Haltung einzunehmen zum Überstehen der Corona-Pandemie.

«Die Corona-Krise ist eine harte Zeit für Schauspieler, Film- und Theaterschaffende. Es ist nicht leicht, sich über Wasser zu halten», sagte der 53-Jährige, der im Rahmen des Bad Hersfelder Kultursommers mit dem Theaterstück «Gut gegen Nordwind» in der Stiftsruine gastiert (8. und 9. August, 16.00 Uhr). In der schwierigen Corona-Zeit beherzige er die Devise: «Bleib flexibel wie ein Bambus. Bambus ist sehr biegsam, ohne dass es bricht. Man darf den Sorgen nicht zu viel Raum lassen. Sonst lähmen sie. Man muss schauen, was man sonst noch machen kann.» Bauer hat nach eigenen Angaben zuletzt Theater im Internet gespielt und Yoga-Kurse per Video-Übertragung gegeben. «Und bei allem hilft mir Yoga, Geist und Körper flexibel zu halten.».