Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 28.09.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Gwyneth Paltrow feiert ihren 48. Geburtstag mit Nacktfoto

BERLIN: Schauspielerin Gwyneth Paltrow hat sich auf Instagram für Geburtstagsglückwünsche bedankt - und dazu ein Nacktfoto von sich gepostet.

«Trage heute nichts als meinen Geburtstagsanzug», schrieb die 48-Jährige in dem Post am Sonntag (Ortszeit). Für das Foto posierte sie lachend im Gegenlicht - und sammelte mehr als 800.000 Likes. In den Kommentaren gratulierten Paris Hilton, Naomi Campbell und viele weitere. Schauspielerin Demi Moore schrieb: «Beautiful», ihre Tochter Apple Martin in Großbuchstaben: «MOM». Ihr Ehemann Brad Falchuk teilte ebenfalls ein Foto der Schauspielerin - allerdings mit Kleid - und schrieb: «Glaubt mir, sie ist die Beste».

Mariah Carey arbeitete in den 90ern an Alternative-Rock-Album

BERLIN: Pop-Diva Mariah Carey («Hero», «All I want for Christmas») hat während der Arbeit an ihrem fünften Studioalbum «Daydream» (1995) auch an einem Alternative-Rock-Album gearbeitet, wie sie jetzt erzählt. «Nur zum Spaß, aber es hat mich durch ein paar düstere Tage gebracht», verriet die 50-Jährige am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter.

In dem Post teilte sie ein Video, das mit Musik unterlegt ist, die etwas an den Grunge-Rock von Nirvana erinnert - und in dem im Hintergrund auch ihre Stimme zu hören sein soll. Außerdem ist in dem Clip eine Passage aus ihren Memoiren «The Meaning of Mariah Carey» zu lesen, die am Dienstag erscheinen: «Ich wollte mich befreien, loslassen, meinen Kummer ausdrücken - aber ich wollte auch lachen», heißt es dort.

Am Ende des Videos, das Carey jetzt teilte, wird das Cover des 1995 erschienen Albums «Someone's Ugly Daughter» einer Grunge-Band namens Chick eingeblendet. Das Musikportal «Pitchfork» zitiert einen Sprecher Careys mit den Worten, die Sängerin habe das Album geschrieben, produziert und die Background-Stimmen auf allen Tracks eingesungen. Auch habe sie ein Video der Band produziert.

«The Rock» will für Joe Biden und Kamala Harris stimmen

BERLIN: Hollywood-Star Dwayne «The Rock» Johnson will bei der anstehenden US-Präsidentschaftswahl für Joe Biden und Kamala Harris stimmen. «Fortschritt erfordert Mut, Menschlichkeit, Empathie, Stärke, Freundlichkeit und Respekt», schrieb der 48-Jährige am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter. Er habe in der Vergangenheit schon für beide Lager gestimmt - doch bei dieser «kritischen Wahl» unterstütze er die beiden demokratischen Kandidaten.

In dem Post veröffentlichte er ein siebenminütiges Video, in dem er die beiden Politiker interviewt. Er habe sich bis jetzt noch nie öffentlich für einen Kandidaten ausgesprochen, sagt er dort. Doch Biden und Harris hätten die Fähigkeit, das Land zu führen. Joe Biden habe mit viel Mitgefühl regiert - Biden war Vizepräsident unter Barack Obama. Über Kamala Harris sagt Johnson, sie sei «clever und zäh». Das Video wurde mehrere Millionen mal aufgerufen.

Joe Biden (77) tritt bei der Wahl am 3. November gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump (74) an. Senatorin Kamala Harris (55) ist als Kandidatin für den Vizepräsidenten-Posten im Rennen.

Sängerin Louisan: Osten für mich noch immer keine Himmelsrichtung

BERLIN: Die 1977 in der DDR geborene Sängerin Annett Louisan fühlt die ostdeutschen Wurzeln noch immer in sich.

«Ich bin ein ostdeutsches Kind, ich bin ein Wendekind», sagte Louisan («Das Spiel») der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des 30. Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung. Für sie sei der Osten noch immer keine Himmelsrichtung - auch, wenn sie sich das wünschen würde. Sie sei sehr froh über die Wiedervereinigung, «dass sich Menschen getraut haben». Das habe ihr ganzes Leben ausgemacht: «Ich bin darüber sehr glücklich.» Louisan wurde 1977 in Havelberg in Sachsen-Anhalt geboren, inzwischen lebt die Sängerin in Hamburg.

Heike Makatsch: Der Gedanke an den Tod wird stärker

AUGSBURG/BERLIN: Schauspielerin Heike Makatsch (49) setzt sich zunehmend mit dem Thema Tod auseinander. Sie werde nicht jünger - und die Menschen um sie herum ebenso wenig, sagte Makatsch, die aus Düsseldorf stammt, der Zeitung «Augsburger Allgemeine» (Montag). «Das heißt, der Gedanke an den Tod wird stärker, und wenn das Ganze noch ein bisschen anzieht, werde ich mich noch mehr damit beschäftigen.» Bislang habe sie noch keine Menschen verloren, die ihr wirklich sehr nahestanden, auch ihre Eltern lebten noch, erzählte Makatsch. Bei ihnen setze sie manchmal eine Unsterblichkeit voraus. «Im Herzen ist dieses Gefühl immer noch ganz stark.»

Über die Frage, ob es nach dem Tod irgendwie weitergehen könne, sagte Makatsch, sie öffne sich immer mehr dem Gedanken, dass es einen größeren Kreislauf gibt als den, den wir im Hier und Jetzt verstehen. «Ich glaube jedenfalls nicht daran, dass man als Wesen mit seinen eigenen Gedanken oder Gefühlswelt oben an der Decke sitzt und auf die Welt herunterguckt.»

In ihrem neuen Film «Gott, du kannst ein Arsch sein!» spielt Makatsch die Mutter von Steffi, die erfährt, dass sie schwer krank ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte und läuft am 1. Oktober in den deutschen Kinos an.