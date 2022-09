Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Letzte Trauernde vor Queen-Sarg: «Es war ein echtes Privileg»

LONDON: Unmittelbar vor dem Ende der öffentlichen Aufbahrung von Queen Elizabeth II.

hat Chrissy Heerey als letzte Trauernde Abschied von der toten Königin genommen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sich Heerey am frühen Montagmorgen vor dem geschlossenen Sarg in der Westminster Hall verbeugte. «Ich war die letzte Person, die der Queen ihren Respekt erwiesen hat, und es hat sich wie ein echtes Privilege angefühlt, dies zu tun», sagte das Mitglied der britischen Luftwaffe anschließend. «Es ist einer der Höhepunkte meines Lebens, und ich fühle mich geehrt, hier zu sein», sagte Heerey.

Juliette Binoche will nicht bloß eine Ehefrau spielen

SAN SEBASTIÁN: Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche (58) möchte keine klischeebehafteten Rollen spielen. «In der amerikanischen Filmwelt ist es mir manchmal passiert, dass sie mich anriefen, um «die Frau von» zu spielen», zitierte das US-Magazin «Variety» die Französin am Sonntag beim Filmfestival von San Sebastián. Sie habe solche Angebote aber abgelehnt, sagte sie. «Weil ich kein Interesse habe.»

«Du musst wissen, wie du Rollen ablehnst, damit du nicht in ein System gerätst, in dem Frauen bloß auf eine bestimmte Art betrachtet werden», erklärte die Schauspielerin. Stattdessen müsse man sich dem Neuen zuwenden.

Binoche, die 1997 den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film «Der englische Patient» erhielt, wurde am Sonntag in San Sebastián mit dem Ehrenpreis «Donostia» für ihre gesamte Karriere ausgezeichnet.

Bericht: Augen-OP für Japans abgedankten Kaiser Akihito

TOKIO: Japans abgedankter Kaiser Akihito ist einem Bericht zufolge am Auge operiert worden. Er habe sich am Montag im Krankenhaus der Universität Tokio am linken Auge einer Kataraktoperation unterzogen, berichtete der japanische Fernsehsender TV Asahi. Am 25. September solle der 88-Jährige frühere Monarch zudem auch am rechten Auge ebenfalls wegen eines Grauen Stars sowie eines Glaukoms operiert werden, hieß es. Sein ältester Sohn und Nachfolger, Kaiser Naruhito, hält sich derzeit in Begleitung seiner Frau, Kaisergemahlin Masako, anlässlich des Staatsbegräbnisses für Queen Elizabeth II. in Großbritannien auf.

Akihito hatte Ende April 2019 auf eigenen Wunsch abgedankt und als Begründung nachlassende Kräfte angeführt. Akihito war der erste Kaiser Japans seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte. Er leidet schon seit Jahren unter einer angeschlagenen Gesundheit. Erst kürzlich war bei ihm eine Herzinsuffizienz diagnostiziert worden. Er befand sich jedoch nach einer Behandlung wieder auf dem Weg der Besserung, hieß es damals.