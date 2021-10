Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Miley Cyrus will um ihren Platz kämpfen müssen: «Ich liebe Konkurrenz»

LOS ANGELES: US-Sängerin Miley Cyrus wünscht sich nach eigenen Angaben mehr Konkurrenz. «Ich möchte von Menschen umgeben sein, die mir ähneln, damit ich weiß, dass ich meinen Platz verdiene, weil ich durchgehend um ihn kämpfe», sagte die 28-Jährige der Country-Musikerin Mickey Guyton im Gespräch für das Branchenmagazin «Rolling Stone». «Ich liebe Konkurrenz.»

Im Wettkampf mit anderen könne sie ihre eigene Leistung steigern, erklärte die Sängerin. «Ich habe nicht den Wunsch, die Beste zu sein, denn ich will mich noch verbessern.»

Cyrus war schon im Teenager-Alter als Disney-Star Hannah Montana bekannt geworden und machte zunächst Pop- und später Country-Musik. Vergangenes Jahr brachte sie mit «Plastic Hearts» ein Rock-Album heraus.

«Erzieherischer Ausfall»: Mila Kunis riet Tochter zum Schubsen

LOS ANGELES: US-Schauspielstar Mila Kunis («Black Swan») hat nach eigenen Worten einmal ihrer Tochter geraten, sich handgreiflich gegen ein anderes Kind zu wehren. «Da war ein kleines Kind in der Vorschule meines Kindes und das war nicht sehr nett und hat meine Tochter geschubst», sagte die 38-Jährige in der Video-Reihe «Mom Confessions» der Moderatorin Ellen DeGeneres. «Ich meinte: Schubs sie das nächste Mal zurück. Schubs sie zurück und sag: Nein danke! Und geh weg.», erklärte Kunis. «Ich meinte: Stehe für dich selbst ein und sag Nein danke!»

Sie hätte ihrer heute siebenjährigen Tochter noch gesagt, dass sie niemanden von einer Schaukel oder Rutsche und grundsätzlich nur auf flachem Boden schubsen dürfe. Dennoch ordnete Kunis ihren Ratschlag selbst als «erzieherischen Ausfall» ein. Auch ihr Ehemann, Schauspieler Ashton Kutcher (43), hatte sich laut Kunis darüber entgeistert gezeigt.

Das Promi-Paar hatte 2015 geheiratet. Neben ihrer Tochter haben die beiden einen vier Jahre alten Sohn.

James-Bond-Star Léa Seydoux machen Nacktszenen nichts aus

LONDON: Die französische Schauspielerin Léa Seydoux («James Bond: Keine Zeit zu sterben») hat keine Vorbehalte gegen Nacktszenen. Für die neue Komödie «The French Dispatch» von Regisseur Wes Anderson ließ die 36-Jährige vor der Kamera die Hüllen fallen. «Es ist schon ein wenig unangenehm», sagte Seydoux im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Aber es ist wunderschön gefilmt in schwarz-weiß. Das hat mir also nichts ausgemacht. Mich stört Nacktheit überhaupt nicht. Ich finde Nacktheit schön.»

Die vielseitige Französin zeigte sich schon in anderen Filmen sehr freizügig. Für ihre Rolle im Drama «Blau ist eine warme Farbe» bekam sie in Cannes die Goldene Palme als Beste Darstellerin. Auch in «Die Geschichte meiner Frau» hat sie Nacktszenen. In «The French Dispatch» spielt sie eine Gefängniswärterin, die eine Affäre mit einem Häftling hat und ihm hinter Gittern Akt steht. «Das liebe ich an der Figur, das Paradoxe», sagte sie. «In einem Moment sehen wir sie komplett nackt, im nächsten ist sie total zugeknöpft. Ich liebe den Kontrast.»

Das Filmset wurde laut Seydoux für diese speziellen Szenen extra geschlossen, damit nur unbedingt notwendige Personen anwesend waren. «Jedes Mal, wenn ich in der Vergangenheit Nacktszenen gedreht habe, war das so», erzählte die Schauspielerin und lachte. «Allerdings sehen es dann ja doch alle auf der Leinwand.»

US-Immunologe Fauci: «Nicht gedacht, dass Pandemie so schlimm wird»

NEW YORK: Der US-Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci (80) ist eigenen Worten zufolge vom Ausmaß der Pandemie überrascht worden. Zwar habe er schon im Februar 2020 gewusst, dass da «viel Ärger» bevorstehe, «aber es wurde noch schlimmer, als ich es je vorhergesagt hätte», sagte Fauci am Dienstagabend bei einer Gala der New Yorker Historical Society. Dass in den USA mehr als 700.000 Menschen und weltweit mehrere Millionen nach einer Infektion mit dem Virus sterben würden, hätte er zu Beginn der Pandemie nicht gedacht. «In meinen verrücktesten und pessimistischsten Träumen hätte ich das niemals so vorhergesagt.»

Fauci wurde bei der Gala für seine Verdienste um das amerikanische Gesundheitswesen mit dem «History Maker Award» ausgezeichnet. «Amerikas Arzt» habe nicht erst während der Pandemie «Historisches» geleistet, sagte die Vorsitzende des Museumskuratoriums, Pam Schafler zur Begründung. Fauci war per Livestream zugeschaltet, alle Gäste der Veranstaltung in dem Museum am Central Park in Manhattan mussten Impfungen und negative Corona-Tests vorweisen. Zu den Preisträgern früherer Jahre gehören unter anderem die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton und der einstige New Yorker Polizeichef William Bratton.

Nicole Kidman und Javier Bardem in «Being the Ricardos»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Nicole Kidman (54) und ihr spanischer Kollege Javier Bardem (52) sind im ersten Trailer zu dem Film «Being the Ricardos» als TV-Stars der 1950er Jahre zu sehen. Amazon Studios veröffentlichte das Video am Dienstag (Ortszeit) mit Kidman in der Rolle der amerikanischen Comedy-Ikone Lucille Ball und Bardem als deren Ehemann Desi Arnaz. Sie waren damals die Stars der Hit-Sitcom «I Love Lucy» über den Alltag eines gewöhnlichen Ehepaares.

Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin («The Social Network») schaut auf ihren Erfolg und auf ihre Probleme. Ball hatte den aus Kuba stammenden Musiker Arnaz 1940 geheiratet. Die Ehe ging nach 20 Jahren auseinander. Die beiden Kinder des verstorbenen Ex-Paares sind an der Produktion des Biopics beteiligt. Der Kinostart ist in den USA für Mitte Dezember geplant, zudem wird «Being the Ricardos» auf Amazon Prime Video veröffentlicht.

Céline Dion sagt Auftritte in Las Vegas ab - gesundheitliche Probleme

LAS VEGAS: Die Sängerin Céline Dion (53, «My Heart Will Go On») hat wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte in Las Vegas abgesagt. «Schwere und anhaltenden Muskelkrämpfe» würden die Sängerin daran hindern, auf der Bühne zu stehen, hieß es am Dienstag auf der Webseite des Stars. Sie würde von ihrem Ärzteteam behandelt, sei aber derzeit nicht in der Lage, an den Proben für die geplante Show teilzunehmen.

Sie sei «untröstlich», teilte Dion mit. Seit acht Monaten liefen die Vorbereitungen für die Show, aber nun müsse sie sich ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren.

Am 5. November sollte die neue Show im «Resorts World Theatre» in der Kasinostadt Las Vegas (US-Staat Nevada) starten. Alle Auftritte bis Anfang Februar wurden nun abgesagt.

Der kanadische Star war in Las Vegas mit teilweise längeren Unterbrechungen von 2003 bis 2019 regelmäßig aufgetreten. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin gehört neben Madonna, Mariah Carey, Rihanna, Taylor Swift sowie der gestorbenen Whitney Houston zu den erfolgreichsten weiblichen Popstars der Geschichte.