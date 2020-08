Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.08.20 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Schwiegersohn: Pläne zum 70. Geburtstag von Prinzessin Anne geplatzt

LONDON: Die Pläne zum 70. Geburtstag von Prinzessin Anne am kommenden Samstag sind nach den Worten ihres Schwiegersohns wegen der Coronavirus-Pandemie geplatzt. «Es ist so schade», sagte Mike Tindall am Mittwoch in einem BBC-Interview. Eine Feier sei in Schottland geplant gewesen - doch wegen der Coronakrise sei dies nicht mehr möglich. Man werde sich aber etwas anderes einfallen lassen, um Anne zu würdigen, sagte Tindall. Was, wollte er aber nicht verraten. «Meine Lippen sind versiegelt», sagte der Rugby-Spieler.

Prinzessin Anne ist die einzige Tochter von Königin Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99). Sie gilt als zuverlässige Stütze der Queen. Ihre Tochter Zara (39) - wie ihre Mutter eine sehr erfolgreiche Reiterin - ist seit 2011 mit Tindall (41) verheiratet. Das sportliche Paar heiratete in Edinburgh und hat zwei Kinder.

Dwayne Johnson laut «Forbes» erneut bestbezahlter Schauspieler

BERLIN: Der «Fast and Furious»-Star und Profi-Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson hat auch in der Corona-Pandemie seinen Platz als Topverdiener Hollywoods behauptet. Laut dem US-Magazin «Forbes» verdiente Johnson binnen zwölf Monaten geschätzte 87,5 Millionen US-Dollar (rund 74,6 Millionen Euro). Es ist das dritte Mal, dass der 48-Jährige an der Spitze des Branchen-Rankings steht. Seinen Erfolg verdankt er demnach unter anderem einer Gage von 23,5 Millionen Dollar für den Action-Film «Red Notice».

Auf Platz Zwei des Rankings schaffte es «Deadpool»-Schauspieler Ryan Reynolds (71,5 Millionen Dollar), Mark Wahlberg belegte den dritten Platz (58 Millionen Dollar). Zusammengerechnet wurden die Einkünfte zwischen dem 1. Juni 2019 und dem 1. Juni 2020.

«Moment der Klarheit»: Jim Parsons zum Aus von «Big Bang Theory»

LOS ANGELES: «Big Bang Theory»-Schauspieler Jim Parsons hat erneut seine Gründe für das Ende der Serie erklärt. «Es war ein sehr intensiver Sommer», sagte der 47-Jährige im Podcast des Schauspielers David Tennant. Dreharbeiten an der elften Staffel der Serie, Broadway-Proben, ein Werbe-Shoot - und dann wurde obendrauf noch einer seiner Hunde totkrank und er brach sich den Fuß auf der Bühne. «Ich hatte diesen Moment der Klarheit», sagte Parsons, der in der Serie Sheldon Cooper spielte. Auch sei ihm bewusst geworden, dass er bald das Alter haben würde, in dem sein Vater gestorben sei. «Es gibt noch andere Dinge, die ich probieren muss», sagte er den Produzenten der Show.

Nach zwölf Jahren und 279 Episoden verabschiedete sich in den USA die Sitcom «The Big Bang Theory» im Mai 2019. Die international erfolgreiche Serie um sechs schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet, die sieben Hauptdarsteller gehören zu den Topverdienern unter den Serienschauspielern. Im Januar 2019 hatte Parsons zu dem Aus gesagt: «Es ist so komplex wie einfach, dass es das Gefühl war, dass es Zeit ist.»