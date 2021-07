Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

Ruby Rose bekam schlimmen Hautausschlag von «Batwoman»-Maske

LOS ANGELES: Die australische Schauspielerin Ruby Rose bekam nach eigenen Worten von ihrer «Batwoman»-Maske einen so schlimmen Hautausschlag, dass sie aussah wie «aus einem Gruselfilm». «Ich habe herausgefunden, dass ich allergisch gegen Latex bin», sagte die 35-Jährige rückblickend auf die Zeit, in der sie für eine Staffel eine Superheldin gespielt hatte, in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show».

Leider sei ihre Maske aus Latex gewesen, so Rose. «Es wurde schlimmer und schlimmer, denn je mehr Kontakt du damit bekommst, desto mehr Reaktionen scheinst du zu zeigen.» Schließlich habe sie die Gesichtsbedeckung abgenommen, erinnerte sich die Schauspielerin. «Und in meinem ganzen Gesicht war Nesselausschlag. Mein Hals war total verunstaltet.»

Rose, die unter anderem auch in der TV-Serie «Orange Is The New Black» und in Filmen wie «John Wick: Kapitel 2», «Pitch Perfect 3» gespielt hatte, hatte vergangenes Jahr nach der ersten «Batwoman»-Staffel überraschend ihren Absprung von der TV-Serie bekannt gegeben. Dem Promiportal «Entertainment Weekly» sagte sie später, dass sie sich von einer Rücken-OP erholen musste, Grund für ihren Rückzug von der Rolle letztlich jedoch ein Sinneswandel war, den sie in Lockdown-bedingter Isolation gehabt hatte.

Batwoman ist im Comic-Universum des DC-Verlags das weibliche Pendant zu Batman. Sie ist eine lesbische Straßenkämpferin, die in Gotham gegen Kriminelle kämpft. Vor einem Jahr wurde bekannt, dass die in Augsburg geborene US-Schauspielerin Javicia Leslie die neue Hauptrolle übernimmt. Die zweite «Batwoman»-Staffel wurde zwischen Januar und Juni dieses Jahres vom US-Sender CW ausgestrahlt.

Conchita Wurst schreibt Songtexte

BERLIN: Als Conchita Wurst gewann er den Eurovision Song Contest.

Seitdem hat der österreichische Künstler Tom Neuwirth (32) viel ausprobiert. Jetzt arbeitet er an der neuen Show des Berliner Friedrichstadt-Palasts mit. Für die Produktion «Arise», die in den kommenden Wochen anläuft, hat er zwei Lieder mitgeschrieben. Gerade habe er die ersten Proben gesehen, sagte Neuwirth der Deutschen Presse-Agentur. Er kenne es nicht, dass er etwas schreibe, und jemand anderes singe es. «Aber es ist ein ganz tolles Gefühl.» Erste Aufführungen der Show sind im August zu sehen, die offizielle Weltpremiere ist für 22. September geplant.