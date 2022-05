Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.22 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

ProSieben plant auch für 2023 «Germany's Next Topmodel»

UNTERFÖHRING: Die Castingshow «Germany's Next Topmodel» will der Sender ProSieben auch im nächsten Jahr zeigen.

Ein Sendersprecher teilte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit: «Es haben sich schon viele Kandidatinnen beworben.» Am Donnerstagabend ging die 17. Staffel mit Heidi Klum zu Ende. Die Staffel hatte den Schwerpunkt Diversität - alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt. Die Österreicherin Lou-Anne (18) gewann die Show. Auch ihre Mutter Martina (50) hatte als Kandidatin mitgemacht und kam auf Platz drei.

Roboter malt Queen zum Jubiläum

LONDON: In ihren 70 Jahren auf dem Thron ist Queen Elizabeth II. von vielen Künstlern gemalt worden - und nun auch von einem Roboter. Ai-Da, eine 2019 an der Universität Oxford entwickelte «ultrarealistische humanoide Roboterkünstlerin», porträtierte die Königin im Werk «Algorithm Queen», wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete.

Model stehen musste die Queen dafür aber nicht. Ai-Da, die als Frau gekleidet ist und nach der britischen Mathematikerin Ada Lovelace benannt ist, nutze Kameras in ihren Augen und ihr Computergedächtnis, bevor dann verschiedene Algorithmen einsetzen.

Ein Roboterarm verwandelte dann die digitalen Formationen in physische Zeichnungen und Malerei. Der künstlerische Prozess der Maschine solle die verschiedenen Aspekte des technologischen Wandels während Elizabeths Herrschaft seit 1952 widerspiegeln, hieß es.

Dank eines speziell entwickelten Sprachmodells könne sich der Roboter auch unterhalten. Über die Königin fand Ai-Da lobende Worte: «Ich möchte Ihrer Majestät der Queen für ihren Einsatz und den Dienst danken, den sie so vielen Menschen leistet. Sie ist eine herausragende, mutige Frau, die sich ganz und gar dem Dienst an der Öffentlichkeit verschrieben hat.»

Sechs Gardesoldaten kurz vor Queen-Parade wegen Drogen festgenommen

LONDON: Wenige Tage vor den Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sind sechs Soldaten aus einem ihrer Leibregimenter sowie ein Veteran wegen Drogengeschäften festgenommen worden. Die Mitglieder der Irish Guards stünden zudem unter Verdacht von Zinswucher und Geldwäsche, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit. «Keiner der Soldaten, gegen die ermittelt wird, wird an der geplanten Parade zum Platinjubiläum der Queen teilnehmen.» Wie die Zeitung «Sun» berichtete, kamen fünf der sieben Verdächtigen gegen Kaution frei.

Das erste Bataillon der Irish Guards, einer der aktivsten Einheiten der britischen Armee, soll bei der «Trooping the Colour» genannten Parade mitmarschieren, mit der am Donnerstag (2.6.) die Festivitäten in London eröffnet werden. Prinz William ist als sogenannter Colonel of the Regiment der royale Schirmherr der Irish Guards und trug bei seiner Hochzeit 2011 die Uniform der Truppe. Bekannt ist die Einheit auch für ihr Maskottchen, einen Irischen Wolfshund.

Wie die Zeitung «Daily Mirror» berichtete, wurden bei der Aktion gleichzeitig mehrere Immobilien in verschiedenen Landesteilen durchsucht. «Die Armee toleriert kein illegales oder betrügerisches Verhalten», betonte das Ministerium. Der Fall werde nun von der Militärpolizei untersucht. Bei den Drogen handelte es sich nach «Sun»-Informationen um Kokain.

Erstmals gewinnt eine Inderin Internationalen Buchpreis

NEU DELHI: Erstmals hat eine Inderin den International Booker Prize für übersetzte Fiktion gewonnen. In «Tomb of Sand» von Autorin Geetanjali Shree geht es um eine 80-jährige Inderin, die sich nach dem Tod ihres Mannes entschließt, ins benachbarte Pakistan zu reisen, das früher Teil des britischen Kolonialreichs war, um ihrem ungelösten Trauma der Erfahrung der Teilung während ihrer Jugend entgegenzutreten. Dabei beurteilt sie auch neu, was es bedeutet, Mutter, Tochter, Frau und Feministin zu sein.

Es sei ein glänzender Roman über Indien und die Teilung, dessen faszinierende Lebendigkeit und leidenschaftliches Mitgefühl Jugend und Alter, männlich und weiblich, Familie und Nation in ein kaleidoskopisches Ganzes webe, sagte der Juryvorsitzende Frank Wynne zur Begründung. Der Preis ist mit 50.000 Pfund (59.000 Euro) dotiert.

Shree sagte laut der indischen Nachrichtenagentur PTI bei der Preisverleihung in London am Donnerstagabend: «Hinter mir und diesem Buch liegt eine reiche und blühende literarische Tradition in Hindi und anderen südasiatischen Sprachen. Die Weltliteratur wird reicher sein, wenn sie einige der besten Schreiber dieser Sprachen kennt.» Die heute 64-Jährige wurde in Mainpuri in Indien geboren. Sie hat drei Romane und mehrere Kurzgeschichten geschrieben.

Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden.

Letzte Show von US-Moderatorin DeGeneres - Aniston und Eilish zu Gast

LOS ANGELES: Nach 19 Jahren mit mehr als 3200 Folgen hat Ellen DeGeneres (64) am Donnerstag die letzte Ausgabe ihrer «Ellen DeGeneres Show» moderiert. Als Gäste hatte die Komikerin unter anderem US-Schauspielerin Jennifer Aniston (53) und die Sängerinnen Pink (42) und Billie Eilish (20) eingeladen. Aniston war 2003 auch in der allerersten Folge zu Gast gewesen. «Wo sind nur die 19 Jahre geblieben», sagte die Schauspielerin, die insgesamt 20 Mal in der Show aufgetreten war.

Eilish hatte mit 16 Jahren bei DeGeneres ihr TV-Debüt gegeben. Sie habe damals so viel Angst gehabt, erzählte die Oscar-prämierte Sängerin. Sichtlich gerührt würdigte Pink die langjährigen Verdienste der Moderatorin. «Du hast mir persönlich in meinem Leben, aber auch im Leben aller so viel bedeutet», sagte die Rock-Sängerin. DeGeneres habe Menschen Freude gebracht und die Welt verbessert.

Die offen lesbische Komikerin und Talkshow-Queen erinnerte an die anfänglichen Hürden. «Zu Beginn durfte ich das Wort 'gay' (homosexuell) in der Show nicht sagen», betonte DeGeneres. Natürlich habe sie damals auch nicht von einer «Ehefrau» sprechen können, denn gleichgeschlechtliche Ehen habe es noch nicht gegeben. Während ihrer Rede schwenkte die Kamera auf die «Ally McBeal»-Schauspielerin Portia de Rossi (49) im Zuschauerraum, mit der DeGeneres seit 2008 verheiratet ist. In den letzten 19 Jahren habe sie versucht, Menschen zu inspirieren, ihr wahres Selbst zu finden, und Mitgefühl zu zeigen, sagte die Moderatorin.

DeGeneres hatte bereits 2021 angekündigt, dass ihre Talkshow in diesem Mai zu Ende gehen würde. Nach Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre war die Moderatorin zuvor in die Kritik geraten und hatte sich öffentlich entschuldigt. Die Talkshow wurde seit 2003 von dem US-Sender NBC ausgestrahlt. Sie kam auf mehr als 3200 Folgen mit über 4000 Gästen.

Harry Styles dreht mit James Corden Musikvideo in Fan-Wohnung

NEW YORK: US-Moderator James Corden (43) hat mit Popstar Harry Styles (28) innerhalb von drei Stunden ein Musikvideo gedreht - in der Wohnung von vier Styles-Fans. Für eine Folge von Cordens «Late Late Show», die am Donnerstag (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, klingelten Corden und Styles gemeinsam an New Yorker Haustüren, um einen Drehort für das Musikvideo zu Styles' Single «Daylight» zu finden. Nach mehreren Versuchen landeten sie dabei in der Wohngemeinschaft von vier jungen Frauen, wie in der Folge zu sehen war. Diese konnten offensichtlich kaum fassen, wer vor ihrer Tür stand, und hielten sich erst einmal sprachlos die Hände vor den Mund.

Vor dem Dreh erhielten der Moderator und der Sänger eine Tour durch die Wohnung. In einem Schlafzimmer fanden sich dabei diverse Zeichnungen und Fanartikel von Styles' ehemaliger Band One Direction. «Oh mein Gott. Harry, du musst bitte draußen bleiben», sagte Corden. «Wir müssen das alles verstecken.» Auch ein Foto von Cordens Talk-Kollegen Jimmy Fallon entdeckte das Dreh-Team. «Ich versuche, das nicht persönlich zu nehmen», sagte der Moderator.

Für den Dreh durften die vier Frauen dann noch Freunde einladen, die gemeinsam mit den Bewohnerinnen bei einer Party-Szene in der Wohnung auftraten. Das gesamte Video wurde mit einem Budget von nur 300 US-Dollar gedreht, wie Corden in der Folge sagte.

Udo Lindenberg bezeichnet Putin als «weggetretenen Kriegsverbrecher»

STUTTGART: Rockmusiker Udo Lindenberg (76) ist nach eigenen Worten überzeugt, dass sich Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht mehr lohnen. «Ich glaube, mit diesem weggetretenen Kriegsverbrecher kann man nicht mehr reden», sagte Lindenberg der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Freitag). «Man kann nur hoffen, dass es Lösungen gibt, vielleicht aus seinem direkten Umfeld, dass er endlich abtritt, beziehungsweise abgetreten wird.»

Er sei selbst überrascht, dass sein Song «Wozu sind Kriege da» aus dem Jahr 1981 heute wieder «von erschreckender Aktualität» sei. «Der brutale Krieg in der Ukraine, mitten in Europa, das hätte sich niemand mehr vorstellen können. Wir dürfen aber auch all die anderen Kriege nicht vergessen, im Jemen, Sudan, Mali, Syrien. Die Menschheit muss bald mal die Kriege beenden, sonst beenden die Kriege die Menschheit», sagte Lindenberg.

Für das größte aktuelle Problem halte er trotzdem die Klimakrise. Diese «dürfen wir nie vergessen, auch wenn Corona und der Krieg in der Ukraine gerade alles überlagern».

Justin Timberlake verkauft Musikrechte

LONDON: Popstar Justin Timberlake (41) hat die Rechte an seiner Musik an die Firma Hipgnosis Song Management verkauft. Der Deal umfasse die Gesamtrechte an Timberlakes bisherigem Werk, teilte die Firma am Freitag mit. «Justin Timberlake ist nicht nur einer der einflussreichsten Künstler der letzten 20 Jahre, sondern auch einer der größten Songwriter aller Zeiten», wurde der Hipgnosis-Gründer und frühere Musikmanager Merck Mercuriadis in der Mitteilung zitiert.

Hipgnosis gilt als einer der Vorreiter der Rechteverwaltung. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in London erwarb zuletzt unter anderem vollständige oder teilweise Musikrechte von Shakira, Mark Ronson und Neil Young.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Merck und Hipgnosis - er schätzt Künstler und ihre kreative Arbeit und war schon immer ein starker Unterstützer von Songwritern und Storytelling», wurde Timberlake in der Mitteilung zitiert. «Ich freue mich darauf, dieses nächste Kapitel zu beginnen.»

Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben. Mehrere US-Medien berichteten, der Wert des Deals werde auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt.

Stones-Gitarrist Wood spricht von «letzter» Tour: «Man weiß ja nie»

LONDON/MADRID: Kurz vor dem Start der Jubiläumstournee der Rolling Stones hat Gitarrist Ronnie Wood in einem Interview von einem möglichen Abschied der legendären Rockband («Brown Sugar», «Paint It Black») von der großen Bühne gesprochen. Er brauche im Sommer seine volle Energie, sagte Wood (74) der spanischen Ausgabe des «Esquire»-Magazins. «Schließlich stehen wir vor der letzten Tournee.» Darauf angesprochen, was er damit meine, ruderte Wood allerdings ein wenig zurück. «Na ja, jede Tournee ist die letzte. Man weiß nie, was als nächstes passiert.»

Die Stones feiern in diesem Sommer ihr 60-jähriges Bestehen mit der «Sixty»-Tournee, auf der sie auch in München und Gelsenkirchen auftreten werden. Zuvor hatte die Band einen Schicksalsschlag verkraften müssen. Stones-Schlagzeuger Charlie Watts starb im August vergangenen Jahres nach kurzer Krankheit.

Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards sind 78 Jahre alt. Wood, der zum Tourneeauftakt am 1. Juni in Madrid seinen 75. Geburtstag feiert und vor 47 Jahren zur Band kam, ist das jüngste Mitglied der Rolling Stones. «Wir sind so besessen vom Alter, von der Jugend», sagte der Gitarrist. «Aber es ist nur eine Zahl. Ich fühle mich, als wäre ich 29 Jahre alt.»

Yes-Schlagzeuger Alan White gestorben

LONDON: Der Schlagzeuger der britischen Progressive-Rock-Band Yes, Alan White, ist am Donnerstag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das teilten seine Familie und die Band in den sozialen Medien mit. Ihr vielgeliebter Drummer und «Freund seit 50 Jahren» sei nach kurzer Krankheit in seinem Zuhause nahe der US-Stadt Seattle gestorben, schrieb die Band auf Twitter. Die Nachricht habe die gesamte Yes-Familie schockiert und fassungslos gemacht. Die Band will die bevorstehende Tournee in Großbritannien im Juni laut Nachrichtenagentur PA nun White widmen.

White wurde am 14. Juni 1949 in Pelton in England geboren. 1972 stieß er zu Yes und war seit dem Tod des Gründungsmitglieds Chris Squire im Juni 2015 das dienstälteste Mitglied der Band. Er arbeitete auch mit Stars wie John Lennon, George Harrison und Eric Clapton zusammen. Yes, 1968 gegründet, war 2017 in die «Rock & Roll Hall of Fame» aufgenommen worden. Zu ihren Hits gehören «Owner Of A Lonely Heart», «Roundabout» und «Long Distance Runaround».

Whites Tod löste Bestürzung aus. Yoko Ono twitterte, White sei ein wunderbarer Schlagzeuger gewesen, der einen wesentlichen Anteil am Sound von Lennon-Hits wie «Imagine» und «Instant Karma» gehabt habe. «Er war immer sanft, freundlich und gut gelaunt.»