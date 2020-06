Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Heiko und Roman Lochmann über ihre Pläne als Musiker

MÜNCHEN: Die ehemaligen YouTuber Die Lochis stehen in den Startlöchern für eine neue Musikkarriere. «Wir arbeiten täglich an neuer Musik, haben die letzten Monate zu einem Sound gefunden und sind auf dem besten Weg neue Musik zu droppen!», sagten Heiko und Roman Lochmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Zeit der Corona-Beschränkungen nutzten die Darmstädter, um an neuen Songs zu feilen. «Wir sind mehr in uns gegangen, haben über unsere Zukunft nachgedacht», erklärten die 21-Jährigen. «Vor allem haben wir viel Zeit mit neuer Musik bei uns zu Hause im Studio verbracht.»

Zunächst sind die Zwillinge aber im Kino zu sehen: Im Film «Takeover - Voll vertauscht» spielen sie zwei 18-Jährige, die ihre Leben tauschen. Als Die Lochis waren die Brüder vor gut neun Jahren berühmt geworden mit lustigen Videos. Vor gut einem Jahr erklärten sie das Kapitel Die Lochis dann für beendet. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereuen. «Wir vermissen YouTube nicht. Es war eine schöne und sehr prägende Zeit. Aber wir hatten immer einen kreativen Druck, ein- bis zweimal die Woche ein neues Video hochzuladen», erklärte Roman Lochmann. Dieser Druck sei jetzt weg. «Wir können uns den Sachen widmen, die wir am allermeisten lieben.»

Dazu gehören auch Auftritte - doch bis es soweit ist, wird es noch dauern, nicht nur wegen Corona. «Aktuell hätten wir nach dem Ende als Die Lochis sowieso keine Songs, mit denen wir auftreten könnten», sagten die Zwillinge. «Irgendwann dann wieder... und darauf freuen wir uns umso stärker!»

Nolans Action-Thriller «Tenet» erneut verschoben

BERLIN: Der Kino-Start von Christopher Nolans («Dunkirk») Action-Thriller «Tenet» ist ein weiteres Mal verschoben worden. «Warner Bros. hat es sich zur Aufgabe gemacht, «Tenet» dem Publikum in den Kinos auf der großen Leinwand zugänglich zu machen, wenn die Kinobetreiber bereit sind und die Gesundheitsbehörden sagen, dass es Zeit ist», heißt es in einer Erklärung des Unternehmenssprechers, die mehrere US-Medien zitieren. Derzeit müsse man flexibel sein. Als neuer Termin wurde der 12. August genannt.

Ursprünglich sollte der Action-Thriller mit John David Washington («BlacKkKlansman») und Robert Pattinson («Harry Potter», «Twilight») am 17. Juli in die Kinos kommen. Wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie auf den 31. Juli geschoben. In «Tenet» geht es um zwei Agenten, die die Welt vor einem Dritten Weltkrieg bewahren sollen. Christopher Nolan hat bei dem Film nicht nur die Regie übernommen, sondern auch das Drehbuch geschrieben.

Olivia Colman und Colin Firth drehen «Mothering Sunday»

LOS ANGELES: Die britischen Oscar-Preisträger Olivia Colman (46, «The Favourite - Intrigen und Irrsinn») und Colin Firth (59, «The King's Speech») werden in dem starbesetzten Historiendrama «Mothering Sunday» Hauptrollen übernehmen. An ihrer Seite spielen die Nachwuchsstars Josh O'Connor (30, «The Crown») und Odessa Young (22, «Celeste») mit, wie die Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Die französische Regisseurin Eva Husson («Girls of the sun») will in diesem Herbst drehen.

Die Liebesgeschichte spielt am Muttertag im Jahr 1924 in England. Sie erzählt die Verwicklungen einer jungen, verwaisten Haushälterin, die eine Romanze mit dem Nachbarssohn eines reichen Ehepaares unterhält. Die Vorlage «ist ein Höhepunkt von Allem, von dem ich im Leben besessen bin: Literatur, Sinnlichkeit und echtes Kino», erklärte Husson in einer Mitteilung.

Japanischer Konzertsaal verleiht wegen Corona-Flaute seine Bühne

TOKIO: Mal Musizieren wie ein großer Maestro: Da wegen der Corona-Pandemie öffentliche Aufführungen und Klavierabende bis auf Weiteres nicht möglich sind, stellt eine Konzerthalle in Japan ihren großen Saal samt Bühne und zweier Flügel privaten Nutzern zur Verfügung. Gegen eine Gebühr von 3000 Yen (25 Euro) für 50 Minuten können kleine Gruppen von bis zu fünf Musizierenden die Konzerthalle Asuka in der Präfektur Hyogo bis zu drei Stunden lang für sich mieten. Einzige Bedingung: Publikum darf in den Saal mit seinen 800 Sitzen nicht hinein. Streich- und Schlaginstrumente dürfen mitgebracht werden, meldete die Zeitung «Mainichi Shimbun» am Freitag.

Kaum hatten die Veranstalter das ungewöhnliche Mietangebot bekanntgegeben, habe es einen Ansturm an Buchungen gegeben, wie die Tageszeitung weiter berichtete. Die Aktion gelte jede Woche von Freitag bis Sonntag und solle noch bis Mitte Juli laufen, hieß es.