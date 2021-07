Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.07.21 | Aktualisiert um: 14:40 | Überblick

Kate Beckinsale hat keine Lust auf ein Blind Date

LONDON: Die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (47, «Pearl Harbor», «Aviator») hat keine Lust auf sogenannte Blind Dates. «Ich kann mir nichts vorstellen, was ich mehr hassen würde - als vor jemandem zu sitzen, den ich nicht kenne und den ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mag. Und da zu sitzen und ihm beim Essen zusehen zu müssen», sagte sie dem US-Portal «Extra».

Sie könne sich auch nicht erinnern, je zu einem dieser von Freunden eingefädelten Treffen mit einem völlig unbekannten Menschen gegangen zu sein, so die Schauspielerin. Stattdessen lerne sie ihre Partner bei der Arbeit kennen - «und heirate sie dann entweder oder werde von ihnen schwanger», scherzte sie.

Beckinsale war sieben Jahre lang mit ihrem Schauspielerkollegen Michael Sheen zusammen und hat mit ihm eine 22 Jahre alte Tochter. Mit dem Regisseur Len Wiseman, den sie bei Dreharbeiten zu dem Actionfilm «Underworld» kennengelernt hatte, war sie elf Jahre lang verheiratet.

Prinz George ist acht Jahre alt - Geburtstagsfoto erinnert an Philip

NORFOLK/LONDON: Der künftige britische König Prinz George ist acht Jahre alt geworden - und lächelt an seinem Geburtstag auf einem Geländewagen von den Titelseiten der britischen Zeitungen. Das wie üblich von seiner Mutter, Herzogin Kate, aufgenommene Foto wurde vom Palast zum Geburtstag veröffentlicht und gilt als Tribut an den im April gestorbenen Prinz Philip.

Der kleine George lacht seiner Mutter darauf von der Motorhaube eines «Land Rover Defender» entgegen. Sein Urgroßvater, der Herzog von Edinburgh, war bekennender Fan dieser Fahrzeuge - sogar sein Sarg wurde auf einem von ihm mitdesignten Modell des Autos transportiert.

Die 39-jährige Kate, die ihren Sohn vor einigen Wochen auch auf dem Landsitz der Familie im ostenglischen Anmer Hall in Norfolk aufgenommen hatte, gilt als leidenschaftliche Hobby-Fotografin. Das scheint aber nicht immer zu Begeisterung bei ihren Kindern zu führen: «Alle sagen, «Mama, bitte hör auf, Fotos zu machen»», erzählte die Herzogin von Cambridge kürzlich im Gespräch mit Finalisten eines von ihr organisierten Fotowettbewerbs.

Zarrella: Habe genauso viele Windeln gewechselt wie meine Frau

STUTTGART: Der Sänger und TV-Moderator Giovanni Zarrella (43) legt Wert auf ein gleichberechtigtes Familienleben. Seine Frau Jana Ina, selbst Model und Moderatorin, packe beispielsweise nie die Vesperdosen. «Ich mache das. Meine Frau kommt morgens schlechter raus als ich», sagte Zarrella dem «Stuttgarter Zeitung Magazin» (Donnerstag).

«Es gibt bei uns keine bestimmten Aufgaben nur für Männer oder nur für Frauen», betonte Zarrella in dem Interview. «Wenn meine Frau länger unterwegs ist, dann kommt da keine Nanny, dann mache ich alles, was ansteht. Ich glaube, ich habe genauso viele Windeln gewechselt wie meine Frau.»

Zarrella hat im April das Album «Ciao!» veröffentlicht, das Platz eins der deutschen Charts erreichte. Im Herbst soll er mit seiner ersten große Schlagershow im ZDF auf Sendung gehen.

«Batgirl»-Rolle geht an Nachwuchsstar Leslie Grace

LOS ANGELES: Leslie Grace, die mit dem Filmmusical «In the Heights» kürzlich ihren ersten Film drehte, hat nun den Zuschlag als «Batgirl» bekommen. Die 26-jährige Sängerin und Schauspielerin aus New York, deren Eltern aus der Dominikanischen Republik stammen, setzte sich gegen Mitstreiterinnen wie Zoey Deutch und Isabela Merced durch, wie das Branchenblatt «Variety» am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Sie könne es überhaupt nicht fassen, die Batgirl-Figur Barbara Gordon zu spielen, freute sich Grace auf Twitter. «Ich werde ihr mein Bestes geben!», versprach der Nachwuchsstar.

Der Superheldinnen-Film wird von dem belgischen Regie-Duo Adil El Arbi und Bilall Fallah («Bad Boys for Life») inszeniert. Christina Hodson («Bumblebee», «Birds of Prey») liefert das Skript. Die Dreharbeiten sollen im November beginnen.

Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er Jahren in Comic-Heften auf. Die Geschichte der fiktiven Superheldin dreht sich um Barbara Gordon, Tochter von Commissioner James Gordon, dem Polizeichef von Gotham City. Alicia Silverstone hatte 1997 in «Batman & Robin» an der Seite von Batman-Darsteller George Clooney eine kleine Batgirl-Rolle. Nach zahlreichen Fledermaus-Verfilmungen erhält Batgirl nun ihren ersten eigenständigen Film.