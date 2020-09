Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Neuauflage von «Der Prinz von Bel Air» erscheint bei Peacock

BERLIN: Die Neuauflage der Comedy-Serie «Der Prinz von Bel Air» hat einen Streaming-Anbieter gefunden. Das Team habe einen Vertrag mit dem NBC Universal-Dienst Peacock geschlossen, berichtete Hollywood-Star Will Smith am Dienstag (Ortszeit) auf seinem YouTube-Kanal. Der 51-Jährige wurde in den frühen 1990er Jahren als Prinz von Bel Air berühmt und wird sich als ausführender Produzent an der Neuauflage beteiligen. «Peacock hat direkt zwei Staffeln bestellt», teilte Smith mit. Dabei gebe es bisher nur die Idee und noch kein Drehbuch. «Ich bin seit 30 Jahren in diesem Geschäft, und so etwas passiert eigentlich nicht.»

Smith spielte in der Original-Sitcom (1990-1996) einen Jungen aus einem armen Viertel in Philadelphia, der zu seinen Verwandten in den kalifornischen Nobelort Bel Air geschickt wird. Das brachte lustige Verwicklungen mit sich. Die Neuauflage soll nun ernster werden. Vorbild ist ein vierminütiges YouTube-Video aus dem vergangenen Jahr von Nachwuchsregisseur Morgan Cooper, der dem Stoff einen dunkleren Ton verpasste.

Cooper soll nun an dem Skript mitschreiben und bei der Neuauflage Regie führen. Über einen möglichen Drehstart und die Rollenbesetzung wurde zunächst nichts bekannt.

Drew Barrymore glaubt an die Liebe - aber nicht an die Ehe

LOS ANGELES: Schauspielerin Drew Barrymore (45, «Drei Engel für Charlie») bekommt eine eigene Talkshow. In der «Drew Barrymore Show» (CBS) wird sie über Liebe und Beziehungen sprechen. «Ich bin hoffnungslos romantisch und glaube, dass jeder in irgendeiner Form Liebe braucht», sagte sie dem «People»-Magazin.

Dass man für die Liebe eine Ehe eingehen muss, glaubt Barrymore nach eigener Aussage aber nicht mehr. «Ich werde nie mehr heiraten», erklärte sie. Sie wolle einfach nicht, dass ihr Leben noch einmal so eng mit einem anderen verflochten werde. Barrymore war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Schauspieler Will Kopelman (42). Die beiden haben zwei Töchter: Olive (7) und Frankie (6).

Für eine neue Beziehung sei sie grundsätzlich offen, sagte Barrymore. «Ich suche aber nicht aktiv danach.» Sie habe bereits ein wenig Online-Dating ausprobiert, aber das sei nichts für sie gewesen: «Da treffe ich mich lieber mit meinen Freunden.»

Flügel für jedermann muntert Japaner in Corona-Krise auf

HAMAMATSU: Nach fünfmonatiger Corona-Stille erklingt in einem Bahnhof in Japan wieder fröhliche Klaviermusik.

Auf dem im Bahnhof Hamamatsu in der Provinz Shizuoka aufgestellten Flügel des Instrumentenbauers Kawai dürfe jetzt wieder jedermann nach Lust und Laune spielen, teilte eine Sprecherin des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur in Tokio am Donnerstag mit. Der Flügel hatte sich seit Sommer vergangenen Jahres großer Beliebtheit bei Passanten erfreut. Doch wegen der rasanten Verbreitung des Coronavirus standen die Tasten seit April still. Jetzt können Hobby-Pianisten wieder loslegen, natürlich mit Mundschutzmaske. Desinfektionsmittel steht auch bereit.