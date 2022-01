Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.01.22 | Überblick

Jethro-Tull-Sänger Ian Anderson hat seit 25 Jahren eine Maske dabei

LONDON: Rockmusiker und Flötist Ian Anderson (74) trägt nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie eine Maske. «Ich reise seit bestimmt 25 Jahren mit einer Gesichtsmaske in meinem Handgepäck», erzählte der Sänger der Rockband Jethro Tull («Locomotive Breath») der Deutschen Presse-Agentur. «Ich weiß noch, wie ich mir eine in Tokio gekauft habe und dann noch eine bei einem Zwischenstopp in Dubai. Wenn man wie ich anfällig ist für Infekte der unteren und oberen Atemwege, was mich seit der Kindheit plagt, dann ist eine Gesichtsmaske immer nützlich in Menschenmengen.»

Sein Hygieneverhalten habe er in der Pandemie kaum verändert, sagte Anderson. «Ich war schon immer ein chronischer Händewascher und achte darauf, in überfüllten und geräuschvollen Umgebungen, in denen die Leute laut miteinander sprechen, den Menschen nicht zu nahe zu kommen», so der Sänger, der im Sommer mit seiner Band in Deutschland auf Tournee ist. «In der Hinsicht war ich die meiste Zeit meines Lebens nervös.»

Am Freitag (28.1.) erscheint das neue Jethro-Tull-Album «The Zealot Gene». Im Titelsong kritisiert Anderson populistische Politiker und Regierungschefs, ohne Namen zu nennen. Kein Geheimnis macht der Musiker daraus, dass er mit der Politik in seiner Heimat Großbritannien unzufrieden ist - zumindest in Sachen Corona.

Der Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson und deren «angeblichen wissenschaftlichen und medizinischen Beratern» unterstellt er Faulheit. «Die haben sich nicht die Mühe gemacht und geguckt, was vor Jahren mit anderen Atemwegserkrankungen wie Sars und Mers passiert ist, die Sars-CoV-2 nicht ganz unähnlich waren. Aber sie haben offenbar nichts daraus gelernt», monierte Anderson. «Sie haben nicht begriffen, dass wir Masken tragen sollten, um uns und andere effizient zu schützen.»

TV-Star Michael Degen ist für sensibleren Sprachgebrauch

HAMBURG: Der Schauspieler Michael Degen mag es, wenn Sprache schön klingt und bewusst genutzt wird. Deshalb ärgert es ihn, wenn er auf der Straße verkürzte Sätze wie «Ey Digga, gehst Du Edeka?» hört. Auch zum Gendern hat der fast 90-Jährige eine Meinung.

Fernsehstar Michael Degen (89, «Donna Leon») würde sich allgemein einen sensibleren Umgang mit Sprache wünschen - und empfindet gerade das Gendern als aufgesetzt und unschön. «Zu denken, bevor man etwas formuliert, wäre hilfreich - und Sätze bilden zu können, die aus mehr bestehen als Subjekt, Prädikat und Objekt. Wenn ich auf der Straße höre: «Ey Digga, gehst Du Edeka?», schüttelt es mich», sagte Degen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Der Schauspieler, der auch als Schriftsteller («Nicht alle waren Mörder - Eine Kindheit in Berlin») erfolgreich ist, fügt hinzu: «Wenn allerdings in den Medien auf Teufel komm raus gegendert wird, auch. Sprache muss und wird sich im täglichen Gebrauch weiterentwickeln. Es wäre nur schön, wenn sie dabei nicht bis zur Unkenntlichkeit zerbeult würde.» Mit seiner dritten Ehefrau, der Journalistin Susanne Sturm, lebt Degen in Hamburg. Dort feiert er am Montag (31. Januar) seinen 90. Geburtstag.

NFT-Auktion von Beatles-Andenken aus Sammlung von Julian Lennon

LOS ANGELES: Julian Lennon (58), der Sohn von Ex-Beatle John Lennon (1940 - 1980), will im Rahmen einer NFT-Auktion Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigern. Die Auktion «Lennon Connection: The NFT Collection» soll am 7. Februar stattfinden, gab das Auktionshaus Julien's in Kalifornien am Montag (Ortszeit) bekannt. Unter den Stücken aus seiner Privatsammlung sind Gitarren, Song-Manuskripte und Kleidungsstücke.

Ein Non-Fungible Token oder NFT (auf Deutsch in etwa «nicht-austauschbare Wertmarke») ist ein digitales Echtheitszertifikat, das mit der Blockchain-Datenkette abgesichert und einzigartig ist. Lennon ist nach der Auktion weiterhin im Besitz des Gegenstandes. Der Käufer erhält zusätzlich zu dem digitalen Code ein Video oder eine Tonaufnahme mit einer persönlichen Botschaft von Lennon zu der Bedeutung des Objekts.

Unter den Stücken sind von Paul McCartney handgeschriebene Notizen mit kleinen Zeichnungen zu dem Song «Hey Jude» von 1968, mit einem Schätzpreis von 30.000 Dollar (26.500 Euro). Lennon erklärt dazu, dass er damals fünf Jahre alt gewesen sei, als sich seine Eltern John und Cynthia Lennon scheiden ließen und McCartney für ihn das Lied geschrieben habe, zunächst als «Hey Jules», dann aber den Titel gändert habe. Versteigert wird auch ein schwarzer Umhang, den John Lennon in dem Film «Help!» trug (Schätzpreis 8000 Dollar) und ein Fellmantel vom Set des Films «Magical Mystery Tour» (6000 Dollar). Eine «Gibson Les Paul»-Gitarre, die John Lennon seinem Sohn zu Weihnachten schenkte, wird mit 4000 Dollar veranschlagt.

Chris Evans mit Dwayne Johnson in «Red One»-Weihnachtsfilm

LOS ANGELES: Superhelden-Darsteller Chris Evans (40) und Action-Star Dwayne Johnson (49, «Fast & Furious 8») lassen sich zusammen auf ein weihnachtliches Projekt ein. Evans, der unter anderem in der «Avengers»-Reihe als «Captain America» Furore machte, wird an der Seite von Johnson in dem geplanten «Red One»-Film mitspielen. Amazon Studios gab das Casting am Montag bekannt. Johnson ist mit seiner Produktionsfirma Seven Bucks und als Hauptdarsteller bereits seit vorigem Jahr an Bord.

Das Projekt wird als weltumspannende Action- und Abenteuer-Komödie beschrieben, Details über die Charaktere wurden nicht bekannt. Der Film soll Weihnachten 2023 herauskommen. «Fast & Furious»-Autor Chris Morgan liefert das Skript. Regie führt Jake Kasdan, der mit Johnson zuletzt das Fantasy-Abenteuer «Jumanji: The Next Level» (2019) auf die Leinwand brachte.