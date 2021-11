Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Lea über Musikgeschäft: Frauen bekommen zu wenig Raum

BERLIN: Die Songwriterin Lea (29) wünscht sich mehr Frauen in der deutschen Popwelt. «Es ist ein großes strukturelles Problem, dass in sehr vielen Chefetagen vorwiegend Männer sitzen - ob bei Plattenfirmen, Radio- oder Fernsehsendern», sagte die Musikerin der Deutschen Presse-Agentur. Sie wolle den Chefs nicht unterstellen, keine Frauen unterstützen zu wollen. «Aber es ist natürlich etwas anderes, ob alle Posten dort mit Männern besetzt sind oder es ansatzweise ausgeglichen wäre.»

Sie höre immer wieder, dass es zu wenige gute Frauen in der Musik gebe. «Aber das ist natürlich kompletter Quatsch. Frauen bekommen einfach weniger Raum, sich zu zeigen.»

Die Musikerin aus Kassel («Treppenhaus», «Schwarz») gründete vor einem Jahr ihr eigenes Label, auch um Nachwuchskünstlerinnen zu unterstützen. «Es ist umso wichtiger, dass wir uns als Frauen unserer Verantwortung bewusst sind und unsere Chancen nutzen, anderen Frauen die Tür aufzuhalten und sie immer wieder ins Gespräch zu bringen.»

Die 29-Jährige veröffentlicht am Freitag ihr viertes Studioalbum «Fluss». Dabei wird sie unter anderem von der Songwriterin Antje Schomaker und Newcomerin Luna unterstützt.

Jessica Simpson erinnert mit Foto an frühere Suchtprobleme

LOS ANGELES: Die US-Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (41, «Ein Duke kommt selten allein») hat mit einem Foto und einer offenen Botschaft an frühere Suchtprobleme erinnert. Die dreifache Mutter teilte am Montag auf Instagram ein vier Jahre altes, wenig schmeichelhaftes Foto von sich. «Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst», kommentierte Simpson das Bild. In einem längeren Text spricht sie über den Verlust von Selbstachtung und wie sie ihren Schmerz lange mit Alkohol verdrängte.

Sie habe damals mit dem Trinken aufgehört und gelernt, Ängste, Versagen und Schmerz zu erkennen und zu akzeptieren. Sie habe nun ihre Kraft entdeckt, sie sei völlig ehrlich und offen. «Ich bin frei», betont Simpson.

In ihrer 2020 erschienen Autobiografie «Open Book» hatte sie bereits Alkohol- und Tablettensucht enthüllt. Der Grund war nach Simpsons Angaben, dass sie als Kind missbraucht wurde. Um mit der emotionalen Belastung fertig zu werden, habe sie Drogen genommen. Seit 2017 sei sie mit Hilfe einer Therapie und ihrer Familie jedoch trocken, schrieb Simpson in ihrem Buch.

Seit 2014 ist sie mit dem Ex-Footballspieler Eric Johnson verheiratet. 2012 kam ihre gemeinsame Tochter Maxwell Drew zur Welt, 2013 Sohn Ace Knute und im März 2019 Tochter Birdie Mae Johnson.

Epsteins Ex-Partnerin Maxwell vor Prozess: Keine Straftaten begangen

NEW YORK: In der letzten Anhörung vor dem Prozessauftakt gegen Ghislaine Maxwell hat die ehemalige Partnerin von Ex-Millionär Jeffrey Epstein erneut alle Schuld abgestritten. «Ich habe keinerlei Verbrechen begangen», sagte die wegen Sexualdelikten und Menschenhandel Angeklagte am Montag übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem New Yorker Gericht.

In der Anhörung wurden letzte Absprachen für den anstehenden Prozess gegen die 59-Jährige getroffen. So wurde entschieden, dass die mutmaßlichen Opfer Maxwells anonym oder nur mit ihrem ersten Namen aussagen dürfen. Die Jury für den Prozess wird in den kommenden Tagen bestimmt. Die Verhandlung startet mit den Auftaktplädoyers am 29. November.

Maxwell ist wegen Verschwörung zum Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger angeklagt - in beiden Fällen hatte Maxwell bereits auf nicht schuldig plädiert. Sie war im vorigen Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden.

Maxwell wurde damals unter anderem Verführung zu illegalen Sexhandlungen und Meineid im Zeitraum von 1994 bis 1997 vorgeworfen. Der inzwischen gestorbene Unternehmer Epstein soll zusammen mit Maxwell Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Bei Verurteilung droht Maxwell eine lange Haftstrafe.

Chris Pratt soll gefräßigen «Garfield»-Kater vertonen

LOS ANGELES: Von gefährlichen Dinos zu einem gefräßigen Kater: «Jurassic World»-Star Chris Pratt (42) soll dem berühmten Cartoon-Kater Garfield seine Stimme leihen. Der US-Schauspieler («Guardians of the Galaxy», «The Tomorrow War») wird in dem geplanten Trickfilm die Stimmrolle übernehmen, berichteten die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Variety» am Montag. Der noch titellose Film wird von Mark Dindal («Himmel und Huhn») inszeniert.

Garfield-Schöpfer Jim Davis (76) wirkt als ausführender Produzent mit. Der Cartoonist dachte sich 1978 den griesgrämigen Kater, der Lasagne liebt und jede Bewegung scheut, aus. Garfield mauserte sich zu einem der weltweit meist verbreiteten Comics, er ist längst ein Fernsehstar und hatte schon 2004 und 2006 erste Kinoauftritte. In der Live-Action-Verfilmung «Garfield» (2004) mit den Schauspielern Breckin Meyer als Herrchen Jon und Jennifer Love Hewitt als Tierärztin Liz vertonte Bill Murray den animierten Kater. In der deutschen Version war Thomas Gottschalk die Stimme von Garfield.

Pratt wirkte zuvor als Stimmentalent bei Trickfilmen wie «The Lego Movie» und «Onward: Keine halben Sachen» mit. 2022 kehrt er an der Seite von Bryce Dallas Howard in dem Dinosaurier-Spektakel «Jurassic World: Dominion» auf die Leinwand zurück.

«I Drink Wine»: Adele gibt Trackliste für neues Album «30» bekannt

LOS ANGELES: In knapp drei Wochen soll Adeles neues Album «30» erscheinen, jetzt hat die britische Sängerin die Trackliste bekannt gegeben. Die Musikzeitschrift «Rolling Stone» bestätigte die Titel der 15 Songs auf der Deluxe-Ausgabe des Albums, das der US-Einzelhändler Target am Montag zur Vorbestellung ins Netz stellte. Das Studioalbum enthält demnach Songs mit Titeln wie «Love Is a Game», «I Drink Wine», «Cry Your Heart Out», «To be Loved» und «Can I Get It».

Zwei weitere Künstler werden neben Adele (33) aufgeführt. Bei dem Track «All Night Parking» ist es der 1977 verstorbene US-Jazzpianist Erroll Garner. Unter den drei Bonustracks ist zudem eine gemeinsame Aufnahme von «Easy On Me» zusammen mit dem US-Country-Star Chris Stapleton.

Mit der Originalversion der Klavier-Ballade «Easy On Me» hatte Adele Mitte Oktober ihr erstes neues Lied seit rund sechs Jahren veröffentlicht. Zuletzt hatte sie 2015 das Hit-Album «25» herausgebracht, insgesamt verkaufte die britische Sängerin («Hello») weit mehr als 100 Millionen Platten. «30» soll am 19. November erscheinen.

Weitere Mord-Anklage gegen berüchtigten US-Millionär Robert Durst

NEW YORK: Der gerade erst wegen Mordes an einer Freundin zu lebenslanger Haft verurteilte US-Millionär Robert Durst (78) muss sich wegen eines weiteren Vorfalls vor Gericht verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Westchester im US-Bundesstaat New York teilte am Montag mit, Klage gegen Durst wegen des fast 40 Jahre zurückliegenden Verschwindens seiner damaligen Ehefrau Kathie McCormack Durst eingereicht zu haben. Der Fall hatte damals in den USA für großes Aufsehen gesorgt, McCormack Dursts Leiche war aber nie gefunden worden - und bislang war noch nie Anklage im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden erhoben worden.

Im Oktober war der Immobilienerbe Durst in Los Angeles wegen Mordes an einer Freundin vor über 20 Jahren zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Zuvor war er von einem Geschworenengericht für schuldig befunden worden, seine Bekannte Susan Berman in der Weihnachtszeit im Jahr 2000 in ihrem Haus in Beverly Hills erschossen zu haben.