Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Dienstag

Pink schrieb Testament während Corona-Erkrankung: «sehr beängstigend»

LOS ANGELES: Die US-Sängerin Pink hat nach eigenen Angaben während ihrer Corona-Erkrankung im vergangenen Jahr ihr Testament neu aufgesetzt. «Es war sehr, sehr beängstigend und sehr schlimm», sagte die 41-Jährige dem amerikanischen Sender Extra in einem Interview.

Sie und ihr Sohn Jameson Moon (4) seien beide im März 2020 schwer erkrankt, während ihre Tochter Willow Sage (9) und Ehemann Carey Hart (45) vom Coronavirus offenbar verschont worden waren. «An einem Punkt, an dem ich dachte, es sei für uns vorbei, rief ich meine beste Freundin an und sagte: «Du musst Willow sagen, wie sehr ich sie geliebt habe».»

Inzwischen geht es Pink und auch ihrem Sohn jedoch offensichtlich wieder gut. Auf Instagram hat die «Stupid Girls»-Sängerin, die mit Geburtsnamen Alecia Moore heißt, in den vergangenen Monaten mehrere Bilder von sich und ihrer Familie gepostet, die alle bei guter Gesundheit zeigen. Im Januar hatten sie und ihr Ehemann den 15. Hochzeitstag gefeiert.

Wincent Weiss möchte beim ersten Date überrascht werden

BERLIN: Für Sänger Wincent Weiss (28) hat das Dating in Zeiten von Instagram und Co. an Reiz verloren. «Erste Dates im klassischen Sinne finden heute ja kaum noch statt. Durch die sozialen Medien weiß man schon viel vom anderen und schreibt sich hin und her», sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur. «Beim ersten Treffen kann man dadurch kaum noch überrascht werden, was ich voll schade finde.»

Wegen seiner Bekanntheit sei es für ihn ohnehin schwer, jemanden im öffentlichen Raum kennenzulernen. «Wenn ich vor der Pandemie zu einem ersten Date ins Restaurant gegangen bin, habe ich direkt abgecheckt: Wer sitzt sonst noch dort? Sitzen da junge Leute? Sind irgendwelche Handys gezückt?» Diese Unsicherheit komme automatisch, er wolle auf solche Dinge eigentlich nicht achten. «Ich hoffe einfach, dass Leute verstehen, wenn ich einfach nur mal auf ein ganz normales Date ins Restaurant gehen möchte.»

An diesem Freitag veröffentlicht der Musiker («Feuerwerk», «Wer wenn nicht wir») aus Schleswig-Holstein sein drittes Album «Vielleicht irgendwann», auf dem er auch über Bindungsängste und depressive Phasen singt.

Horst Lichter hat eine riesige Bücher-Sammlung

KÖLN: Koch und Moderator Horst Lichter (59, «Bares für Rares») hat eine gigantische Bücher-Sammlung aufgebaut.

«Ich habe bestimmt 100.000 Bücher. Wirklich. Ich habe Hallen voll und überall im Haus eine Bibliothek», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Faszination für Gedrucktes begründete er mit seiner Herkunft. «Ich komme aus armen Verhältnissen. Der einzige Urlaub, den es mal gab, war bei Tante und Onkel in der Eifel. Ich habe auch keine höhere Schule, ich bin Hauptschüler», erklärte er. «Mit einem Buch aber konnte ich in der Fantasie um die Welt reisen.» Der 59-Jährige, der für seine Trödel- und Sammel-Leidenschaft bekannt ist, hat gerade auch selbst ein neues Buch auf den Mark gebracht («Ich bin dann mal still. Meine Suche nach der Ruhe in mir.»).

Schweizer Starkoch macht New Yorker Luxusrestaurant vegetarisch

NEW YORK: Der Schweizer Starkoch Daniel Humm (44) will in seinem New Yorker Luxusrestaurant «Eleven Madison Park» künftig kein Fleisch und keinen Fisch mehr anbieten. Wenn das Restaurant, das in der Coronavirus-Pandemie vorübergehend geschlossen war, im Juni wiedereröffne, werde es komplett vegetarisch sein, sagte Humm dem «Wall Street Journal». Bis auf Milch und Tee für Kaffee und Tee werde es sogar vegan sein, also auf Produkte tierischen Ursprungs verzichten.

«Als wir diesen Weg eingeschlagen haben, haben wir uns versprochen, dass wir das nur machen würden, wenn das Essen genau so lecker sein würde, wie zuvor», sagte Humm. «Mein Ziel ist es, wunderschöne Gerichte zu entwerfen, den Menschen wunderschöne Erfahrungen zu bereiten, unerwartete, überraschende Erfahrungen, die einen zufriedenstellen, wie es ein Essen mit Fleisch würde.»

Das mitten in Manhattan gelegene «Eleven Madison Park», das bereits zahlreiche kulinarische Auszeichnungen gewonnen hat und zu den besten Restaurants der Welt gezählt wird, war zuvor in der Corona-Pandemie vorübergehend zur Suppenküche worden. Zusammen mit einer Wohltätigkeitsorganisation wurden in der Küche des Luxusrestaurants hunderte Mahlzeiten pro Tag gekocht und dann gegen einen geringen Preis an Bedürftige abgegeben.