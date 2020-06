Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 24.06.20 | Überblick

Soul-Legende Stevie Wonder: «Bewegt Eure Füße zu den Wahllokalen»

BERLIN: Soul- und R&B-Legende Stevie Wonder hat seine Fans in den USA aufgerufen, im November wählen zu gehen. «Systemischer Rassismus kann ein Ende haben. Polizeibrutalität kann ein Ende haben. Die wirtschaftliche Unterdrückung von schwarzen und braunen Menschen kann ein Ende haben», sagte der 70 Jahre alte Musiker in einem Video auf Twitter.

Eine Bewegung, die nicht handelt, sei eine Bewegung, die still steht. «An alle, die sagen, dass es ihnen etwas bedeutet - bewegt mehr als nur Euren Mund. Bewegt Eure Füße zu den Wahllokalen und nutzt Eure Hände, um zu wählen.» Damit spielte Wonder darauf an, dass insbesondere afroamerikanische US-Bürger oft freiwillig auf ihr Wahlrecht verzichten. Der vielfache Grammy-Preisträger Wonder engagiert sich schon lange politisch, er kämpft gegen Rassismus und für Chancengleichheit von Menschen aller Hautfarben.

In den USA wird im November ein neuer Präsident gewählt. Herausforderer des amtierenden Präsidenten Donald Trump ist der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden. Der gewaltsame Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz Ende Mai hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Seitdem protestieren hunderttausende Menschen unter dem Motto «Black Lives Matter» (Schwarze Leben zählen) gegen Rassismus.

«Der große Santini»-Regisseur Carlino mit 88 Jahren gestorben

LOS ANGELES: Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Lewis John Carlino, der durch das Filmdrama «Der große Santini» bekannt war, ist tot. Er starb bereits am 17. Juni in seinem Haus im US-Staat Washington, wie seine Tochter am Dienstag den US-Branchenblättern «Hollywood Reporter» und «Variety» mitteilte. Carlino wurde 88 Jahre alt.

Für «Der große Santini» (1979) holte der Regisseur den Schauspieler Robert Duvall in der Rolle eines brutalen Marine-Piloten und Familienvaters vor die Kamera. Carlino schrieb für den preisgekrönten Film auch das Drehbuch nach der autobiografischen Roman-Vorlage von «Herr der Gezeiten»-Autor Pat Conroy.

Carlino startete seine Hollywood-Karriere mit Drehbüchern für Filme wie «Der Mann, der zweimal lebte» (1966) mit Rock Hudson und «Kalter Hauch (1972) mit Charles Bronson. Für das Skript für das Schizophrenie-Drama «Ich hab' dir nie einen Rosengarten versprochen» (1977) wurde er für einen Oscar nominiert.