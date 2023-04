Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Volvo erwartet stärkeren Lkw-Absatz in Nordamerika und Europa

GÖTEBORG: Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo rechnet branchenweit mit einem stärkeren Absatz schwerer Lkw. In Europa und Nordamerika dürften in diesem Jahr jeweils 320.000 schwere Lastwagen neu zugelassen werden, teilte der Konkurrent von Daimler Truck und der VW-Nutzfahrzeugholding Traton am Donnerstag in Göteborg mit. Das sind jeweils 20.000 mehr als bisher von Volvo vorhergesagt. Der Nachholbedarf bei der Erneuerung alternder Flotten habe die Nachfrage vor allem nach Lkw angekurbelt, sagte Volvo-Chef Martin Lundstedt. Die Region Europa umfasst bei Volvo die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen und Großbritannien.

Im ersten Quartal holte Volvo Bestellungen über 60.000 Lastwagen herein, fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Die Auslieferungen stiegen um elf Prozent auf gut 61.500 Laster und erreichten damit einen Rekordwert. Der Umsatz wuchs um rund ein Viertel auf 131 Milliarden schwedische Kronen (11,6 Mrd Euro). Unter dem Strich verdiente Volvo 12,9 Milliarden Kronen, eine Steigerung um mehr als 80 Prozent. Der Konzern hatte bereits vergangene Woche vorläufige Eckdaten zum Quartal veröffentlicht.

Putin-Kritiker Kasparow erhält «Freiheitspreis der Medien»

MÜNCHEN/GMUND: Der russische Regierungskritiker und frühere Schachweltmeister Garri Kasparow erhält in diesem Jahr den «Freiheitspreis der Medien». Die Auszeichnung sei der «tapferen demokratischen Opposition in Russland gewidmet» und werde stellvertretend an Kasparow «für alle Menschen verliehen, die für eine Zukunft Russlands in Frieden, Freiheit und Demokratie eintreten und dabei oftmals ihr Leben riskieren», teilte die private Mediengruppe Weimer Media Group (WMG) mit. Der Preis wird am 4. Mai auf dem von der Weimer Media Group veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee verliehen, Kasparow soll dann auch vor Ort sein.

«Kasparow ist einer der prominentesten Oppositionsaktivisten Russlands, der mit seinem mutigen Einsatz für Frieden und Demokratie sein Leben riskiert», heißt es in der Jurybegründung. Das Engagement von Kasparow, seiner Organisationen und Weggefährten mahne: «Individuelle Freiheit, Demokratie und Wohlstand sind nicht selbstverständlich. Die freiheitlich-friedlichen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte stehen auf dem Spiel.»

Der Preis wird in diesem Jahr zum neunten Mal verliehen. Er soll Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ehren, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, das gesellschaftliche Miteinander, den politischen Dialog und die Demokratie einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Michail Gorbatschow, Kardinal Reinhard Marx, Christian Lindner, Jens Weidmann, Jean-Claude Juncker und Fürst Albert II. von Monaco. Im vergangenen Jahr ging er an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und die russische Journalistin Marina Owsjannikowa.

Der Ludwig-Erhard-Gipfel findet am 3. und 4. Mai am Tegernsee statt. Erwartet werden unter anderem Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner, SPD-Chef Lars Klingbeil, Grünen-Chefin Ricarda Lang, CDU-Chef Friedrich Merz und Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. Aus der Wirtschaft kommen unter anderem der Vorstandsvorsitzende von Fresenius, Michael Sen, Audi-Chef Markus Duesmann, die Meta-Europachefin Angelika Gifford und der Deutsche Bank-Chef Christian Sewing.

Renault startet mit starkem Umsatzplus ins Jahr

BOULOGNE-BILLANCOURT: Beim Autobauer Renault hat das Geschäft stärker angezogen als gedacht. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 30 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf der Hersteller die Erwartungen von Experten. Bei seinen Vorjahreszahlen rechnete der Konzern sein Russland-Geschäft heraus, dessen Verkauf er wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der internationalen Sanktionen im vergangenen Jahr beschlossen hatte.

Im ersten Quartal dieses Jahres verkaufte Renault rund 535.000 Fahrzeuge, eine Steigerung um gut 14 Prozent. Dass der Umsatz noch stärker wuchs, lag vor allem an höheren Verkaufspreisen. In Europa zog der Absatz um mehr als 27 Prozent an. Während die Hauptmarke Renault ihre Verkäufe hier um fast 20 Prozent auf fast 230.000 Fahrzeuge steigerte, legte die Billigmarke Dacia um 41 Prozent auf fast 150.000 Autos zu.

Lulas Sicherheitschef räumt Stuhl

BRASÍLIA: Nach der Veröffentlichung von kompromittierenden Videoaufnahmen im Zusammenhang mit den Krawallen in Brasilien Anfang des Jahres hat der Sicherheitschef der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva seinen Stuhl geräumt. Das teilte die Pressestelle der brasilianischen Regierung am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter mit. Der Fernsehsender «CNN Brasil» hatte zuvor Bilder gezeigt, auf denen der damalige Sicherheitschef, General Marco Edson Gonçalves Dias, Anhängern des kurz zuvor von Lula abgelösten rechten Staatschefs Jair Bolsonaro in den Gängen des «Palácio do Planalto» in Brasília Türen öffnet und den Weg weist.

Gonçalves Dias wies im brasilianischen Sender «TV Globo» die Vorwürfe zurück und sagte, die Bilder seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Am 8. Januar hatten radikale Anhänger von Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz «Palácio do Planalto» und den Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Präsident Lula warf Teilen der Polizei und des Militärs eine Zusammenarbeit mit den Angreifern vor.

Nachfolger von Gonçalves Dias als Leiter des Kabinetts für institutionelle Sicherheit (GSI) soll laut brasilianischer Regierung übergangsweise Ricardo Cappelli werden. Das GSI ist im größten Land in Lateinamerika auch für die Sicherheit des Präsidenten zuständig.

New York hat jetzt ein Klimawandel-Museum

NEW YORK: Das nach Angaben der Betreiber einzige Klimawandel-Museum in den USA hat in New York seine Türen für Besucher geöffnet. Das «Climate Museum» im Stadtteil SoHo im Süden Manhattans bietet Informationen zur Klimakrise und deren Wahrnehmung in den USA, außerdem viele Anregungen zum Engagement. Zudem zeigt das Museum von der Klimakrise inspirierte Kunst, derzeit ein Wandbild des US-Künstlers David Opdyke.

Die jetzige Ausstellungshalle sei nur ein vorübergehender Ort für das Museum, es werde aber nach einem dauerhaften gesucht, sagte Direktorin Miranda Massie. Finanziert wird das Museum aus öffentlichen Geldern, von Stiftungen und privaten Spendern.

Dutzende Menschenopfer der Maya unter Pyramide endeckt

BALANCÁN: In einer Ruinenstätte der Maya im Südosten von Mexiko sind Knochenreste von mindestens 25 geopferten Menschen gefunden worden. Unter einer Tempelpyramide in der archäologischen Stätte Moral-Reforma im Bundesstaat Tabasco entdeckten Forscher Schädel, Kieferfragmente und andere Knochenteile von meist jungen Männern, wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Die Archäologen gingen davon aus, dass die sogenannte Struktur 18, wo der Fund gemacht wurde, mit dem Tod oder mit einer Gottheit der Unterwelt des Maya-Glaubens in Verbindung stand. Acht Opfer waren nach Angaben des Projektleiters Francisco Cuevas enthauptet worden. Weitere Körperteile waren demnach zerstückelt und lagen verstreut herum.

Die Forscher fanden zwei getrennte Bestattungsorte, die in unterschiedlichen Tiefen übereinander lagen. Der ältere stammte laut dem INAH aus der Zeit zwischen 300 v. Chr. und 250 n. Chr. und enthielt die Überreste von zwölf Menschen. Dort seien auch 567 Objekte wie Halsketten und Gefäße als Opfergaben gefunden worden.

Die andere Begräbnisstätte datierte den Angaben zufolge zwischen den Jahren 600 bis 900 n. Chr. Zu dieser Zeit habe die Maya-Stätte am Fluss San Pedro Mártir eine bedeutende Rolle im Waren- und Kulturaustausch zwischen den Maya-Völkern des guatemaltekischen Petén und denen von der Küste des Golfs von Mexiko gespielt.