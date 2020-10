Neue Statue für Kaiserin Maria Theresia in Prag enthüllt

PRAG: In Prag ist eine neue Statue der österreichischen Kaiserin Maria Theresia enthüllt worden. Anlass war der 280. Jahrestag der Thronbesteigung der Regentin im Jahr 1740 in Wien. Die fünfeinhalb Meter hohe und sieben Tonnen schwere Skulptur steht in einem Park nahe der Prager Burg, wie der für die Aktion verantwortliche 6. Stadtbezirk der Moldau-Metropole am Dienstag mitteilte.

Maria Theresia war die einzige Frau in einer langen Reihe von Habsburgern auf dem böhmischen Thron. Mit ihren Reformen habe sie das einstige Kronland der modernen Welt nähergebracht, sagte Stadtteil-Bürgermeister Ondrej Kolar. Maria Theresia lebte von 1717 bis 1780 und regierte 40 Jahre lang.

Nach Medienberichten soll es sich um die einzige Statue für die frühere Herrscherin an einem öffentlichen Ort in Tschechien handeln. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Ende des Habsburger-Reichs waren die meisten monarchistischen Denkmäler geschleift worden. Auch heute noch ist die Ehrung der früheren Kaiserin nicht unumstritten.

Aufgrund seiner Form hat das neue Monument nach einem Entwurf des Bildhauers Jan Kovarik und des Architekten Jan Proksa bereits den Spitznamen «Schachfigur» erhalten. Die feierliche Enthüllung fiel wegen der Corona-Restriktionen kleiner als ursprünglich geplant aus. Im Internet kann man ein 3D-Modell ansehen.