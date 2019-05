Von: Christoph Sator und Johannes Schmitt-Tegge, dpa | 26.05.19

PALANGKARAYA: Noch geht das Leben in Palangkaraya seinen Gang. 258.000 Menschen sind in der indonesischen Provinzstadt auf der Insel Borneo zuhause. Sie haben den Ruf, die Dinge eher geruhsam angehen zu lassen. Es gibt in Palangkaraya die üblichen Behörden, eine renommierte staatliche Universität, die Universitas Palangka Raya (UPR), und einige größere Unternehmen. Staus und Hektik sind selten hier. Nur: Wie lange noch?