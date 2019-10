WIEN (dpa) - Eine bisher unbekannte Garnelenart ist im «Haus des Meeres» in Wien entdeckt worden. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, fanden Meeresbiologen die Krebstiere im Rahmen von Routineuntersuchungen in einem Aquarium.



Die Schwebgarnelen seien vermutlich als «blinde Passagiere» in Spalten von Steinen aus einem Meeresgebiet zwischen Indonesien, Papua-Neuguinea und den Philippinen nach Wien gekommen. Sie sind wenige Millimeter klein, schimmern grünlich und haben auffällig große Augen.

«Sie schwimmen in kleinen Schwärmen über Korallensandböden und betreiben eine Brutpflege, die jener der Kängurus ähnlich ist», heißt es in einer Mitteilung des «Haus des Meeres». Die weiblichen Tiere tragen demnach die Jungtiere in einem Beutel mit sich, bis sie eine gewisse Größe erreicht haben. Die beiden Entdecker Daniel Abed-Navandi (Haus des Meeres, Universität Wien) und Karl Wittmann (Universität Wien) wiesen nach, dass es sich bei den Tieren tatsächlich um eine bisher nicht beschriebene Tierart handelt. Benannt haben sie die Schwebgarnele nach ihrem Fundort, dem Haus des Meeres: Heteromysis domusmaris.