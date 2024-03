Nawalny-Vertrauter Wolkow in Litauen angegriffen

MOSKAU: Ein enger Vertrauter des vor gut drei Wochen in einem Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Alexej Nawalny ist in seinem Exil in Litauen überfallen und verletzt worden. Der Oppositionelle Leonid Wolkow sei vor seinem Haus angegriffen worden, schrieb Kira Jarmysch, die bis zu Nawalnys Tod dessen Sprecherin war, am Dienstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Jemand habe eine Autoscheibe eingeschlagen und ihm Tränengas in die Augen gesprüht. Der Angreifer habe dann begonnen, mit einem Hammer auf Wolkow einzuschlagen. Wolkow sei jetzt zu Hause, Polizei und Krankenwagen seien auf dem Weg zu ihm.

Der im Jahr 1980 geborene Wolkow war ein enger Vertrauter von Nawalny. Zuletzt hatte er vor Lügen des Kremls und der Moskauer Staatspropaganda im Fall Nawalny gewarnt. Wenn die Nachricht vom Tod Nawalnys wahr sei, dann sei Nawalny nicht einfach gestorben, sondern der russische Präsident Wladimir Putin habe ihn getötet, schrieb Wolkow. Im vergangenen Jahr hatte er den Theodor-Heuss-Preis erhalten. Wolkow setze sich mit großem Risiko gegen staatliche Lügen und Desinformationskampagnen in Russland ein, begründete die Theodor Heuss Stiftung die Wahl.

Die Umstände von Nawalnys Tod sind bislang nicht geklärt. Der durch einen Giftanschlag 2020 und wiederholte Einzelhaft geschwächte Politiker soll Mitte Februar bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von angeblich «natürlichen» Ursachen die Rede.