Von: Björn Jahner | 02.04.23

PATTAYA: Das neue Parkhaus am Lan-Pho-Park in Naklua in unmittelbarer Nähe zum Fischmarkt steht kurz vor der Eröffnung.

Nach Aussage von Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet bietet es Platz für mehr als 200 Autos und ist mit 35 Herrentoiletten, 50 Damentoiletten, 5 Behindertentoiletten, zwei Aufzügen und einem Sensorsystem mit LED-Bildschirm ausgestattet, der anzeigt, auf welchem Stockwerk sich ein freier Parkplatz befindet.

Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

