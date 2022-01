Von: Björn Jahner | 20.01.22

PATTAYA: Mit mehreren Großprojekten will die Stadtverwaltung Pattaya den Inlandstourismus in der Altstadt von Naklua ankurbeln, die berühmt ist für ihre Fischergemeinschaft und ihren alten Markt.

Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem sagte am Mittwoch gegenüber der Presse, dass die Entwicklung der historischen Altstadt von Naklua eines der wichtigsten Projekte der Kampagne „NEO Pattaya“ sei, die Teil der größeren Entwicklungsprojekte des entstehenden Eastern Economic Corridor (EEC) ist, die auf den Ausbau der lokalen Infrastruktur abzielt, damit Pattaya zum touristischen Zentrum des EEC heranwachsen kann.

„Das Ziel ist es, die Identität der lokalen Fischergemeinde im traditionellen Stil zu erhalten und den Besuchern die klassische und traditionelle thailändische Kultur näherzubringen. Das Umweltmanagement ist ein Hauptanliegen des ‚Old Town Naklua‘-Projekts“, erläuterte Khun Sonthaya. „Für die Umsetzung der ersten Phase des Entwicklungsplans ‚Old Town Naklua‘ wurde bereits ein Budget von 300 Millionen Baht genehmigt“, fügte der Bürgermeister hinzu.

Die sieben wichtigsten aktuellen Projekte sind:

Ein fünfstöckiges Parkhaus, das sich bereits im Bau befindet und so konzipiert ist, dass es sich harmonisch in die Umgebung einfügt.

Verbesserung des Landschaftsbildes im öffentlichen Park Chalerm Phrakiet

Ausbau und Aufwertung des Fischmarktes (Old Naklua Market)

Bau eines Fußwegs entlang des Old Naklua Market

Bau eines Naturlehrpfads im Mangrovenwald am Nok-Yang-Kanal

Entwicklung von Naturtourismus am Naklua-Kanal

Bau von Fußwegen in der Altstadt Nakluas

„Diese Projekte werden noch in diesem Jahr in Angriff genommen, bei einigen wurde bereits mit den Vorarbeiten begonnen. Wir sind zuversichtlich, dass die Touristen, vor allem die einheimischen, großes Interesse daran haben werden, das traditionelle thailändische Leben, die Fischerei, die Märkte und die Umgebung kennenzulernen“, so Khun Sonthaya.